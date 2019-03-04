Дакота Джонсон призналась, что разрушает ее жизнь

На красной дорожке звезды всегда отлично выглядят, улыбаясь перед камерами папарацци. Однако часто их переполняют негативные эмоции или плохое самочувствие. Так, в новом интервью голливудская актриса Дакота Джонсон рассказала о том, что разрушает ее жизнь.

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» дала откровенное интервью иностранному изданию InStyle. За разговором она эмоционально рассказала о ежемесячных пытках, которые ей приходится переживать, добавив, что она не может с этим ничего поделать.

Читайте также: Оттенки синего: Дакота Джонсон снялась для обложки глянца – соблазнительные фото

Каждый месяц, в определенные дни менструального цикла, я прохожу через ад. Сопутствующие им гормональные перестройки просто сводят меня с ума. И я не могу с этим справиться,

– призналась Дакота Джонсон.

После этого она призналась, что каждый раз ее шокирует все больше то, что происходит с ее телом и мозгом.

"Моя грудь увеличивается в восемь раз. Это по-настоящему болезненный и травматичный период для меня, он разрушает мою жизнь, а самое печальное то, что я не могу к этому привыкнуть", – сказала голливудская актриса.