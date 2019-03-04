Дакота Джонсон призналась, что разрушает ее жизнь

81 Читати новину українською
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / Instagram / @dakotajohnsonita

На красной дорожке звезды всегда отлично выглядят, улыбаясь перед камерами папарацци. Однако часто их переполняют негативные эмоции или плохое самочувствие. Так, в новом интервью голливудская актриса Дакота Джонсон рассказала о том, что разрушает ее жизнь.

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» дала откровенное интервью иностранному изданию InStyle. За разговором она эмоционально рассказала о ежемесячных пытках, которые ей приходится переживать, добавив, что она не может с этим ничего поделать.

Читайте также: Оттенки синего: Дакота Джонсон снялась для обложки глянца – соблазнительные фото

Каждый месяц, в определенные дни менструального цикла, я прохожу через ад. Сопутствующие им гормональные перестройки просто сводят меня с ума. И я не могу с этим справиться,
– призналась Дакота Джонсон.

После этого она призналась, что каждый раз ее шокирует все больше то, что происходит с ее телом и мозгом.

"Моя грудь увеличивается в восемь раз. Это по-настоящему болезненный и травматичный период для меня, он разрушает мою жизнь, а самое печальное то, что я не могу к этому привыкнуть", – сказала голливудская актриса.

 

blog_ava
Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
сегодня
15113
Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня 16:04 Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
14194
Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
сегодня 15:01 Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
Уляна Корицька 15113
Дэниел Крейг празднует день рождения: лучшие фильмы с актером
2 марта 21:03 Дэниел Крейг празднует день рождения: лучшие фильмы с актером
166
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
2 марта 10:02 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
789
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
1 марта 18:02 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
1582
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук