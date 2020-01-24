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Деми Роуз ищет мистера Бонда: соблазнительное фото модели в красном бикини

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Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Британская модель пышных форм Деми Роуз опубликовала очередное обольстительное фото в купальнике. На нем она не только продемонстрировала отличные подтянутые формы, но и поинтересовалась у фанатов, где искать Джеймса Бонда.


Звезда модельного бизнеса Деми Роуз часто отдыхает на райских курортах. Иногда она туда ездит в рамках работы, но ее также можно увидеть на пляжах в компании друзей.

Еще одна модель на отдыхе: Тина Кунаки засветила "опасное" тату на пикантном месте: фото

На этот раз она позировала в обольстительном красном купальнике на завязках на калифорнийском побережье. Бикини прекрасно подчеркнуло талию девушки, ее пышную грудь и ягодицы. Эффектности фото придало то, что перед съемкой Деми искупалась в воде, из-за чего и оставила себе мокрые волосы и капли воды на теле.

"Кто-нибудь видел мистера Бонда?", – спросила звезда в своем инстаграме.

Демі Роуз
Сексуальная Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Лучи солнца удачно падали на тело британки, поэтому фанаты звезды не смогли остаться в стороне от восторженных комментариев: "Ты заставляешь сердце биться чаще", "Невероятная", "Когда-то твоя сексуальность будет править миром" и многие другие.

Добавим, что несколько дней назад Роуз появлялась в еще более пикантном образе – только в одних стрингах после спа-процедур.

Демі Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Кто такая Деми Роуз?Деми Роуз Мауби родилась в городе Саттон Колфилд в Великобритании. В 2015 году она переехала в США и стала участницей модельного реалити-шоу TAZ'S MODELS. На данный момент на Instagram модели подписаны более 12 миллионов человек. В свой микроблог девушка выкладывает съемки с фотосессий и много провокационных селфи. Девушка также часто снимается обнаженной. 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Мода Новости LifeStyle Деми Роуз Эротика
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