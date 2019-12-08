Дочь Мадонны Лурдес Леон разделась для перформанса: пикантное видео (18+)

Старшая дочь звездной мамочки переняла от нее бунтарский характер и любовь к провокациям. Девушка стала частью художественного выступления от испанского модного бренда Desigual. Лурдес закрыла показ, после которого все модели обнажились и начали целоваться.

23-летняя Лурдес Леон неоднократно проявляла свой непокорный характер. На днях она вышла на подиум под лейблом Desigual, который славится своей текстильной мозаикой, асимметричными формами и оригинальными принтами. Показ новой коллекции Love Different 2020 состоялся в рамках выставки современного искусства Art Basel в Майами.

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К провокационному эксперименту присоединились 30 моделей, среди которых и дочь Мадонны Лурдес Леон. Сначала презентация бренда, который исповедует философию толерантности и позитива, была вполне прогнозируемой. На подиуме появились модели разной национальности, пола и телосложения. Эффектное появление они дополнили импровизированными движениями под энергичную музыку.

В завершение на подиуме появилась поклонница бодипозитива Лурдес Леон. После ее выхода все модели выстроились на пирамидальном подиуме и одна за другой сняли с себя одежду. Впоследствии зрители увидели страстные поцелуи, которые превратили участников показа в единую массу тел.



Презентация бренда Desigual / Instagram / @desigual

В обнаженных моделей были прикрыты только соски на груди. На официальной странице в инстаграме модный бренд обосновал такой перформанс.

Love Different – это спектакль, созданный под художественным руководством Карлоты Герреро, для демонстрации наиболее знаковых произведений Desigual 2020. Показ, в котором каталонская художница демонстрирует главный и универсальный акт любви – поцелуй. Пожалуйста, поделитесь этим посланием любви, мультикультурализма и разнообразия,

– обосновали концепцию представители бренда.

Стоит отметить, что такие провокационные поступки Лурдес Леон демонстрирует не впервые. В прошлом году девушка открыла показ Gypsy Sport на неделе моды в Нью-Йорке. Эпатажная модель появилась в откровенном образе. На ее груди был крошечный бюстгальтер из ракушек, она надела рваные джинсы и зеленое перье, которое дополнило ее прическу.