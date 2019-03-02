Евровидение-2019: TAYANNA объяснила, почему не пошла на Нацотбор

Украинская певица TAYANNA объяснила, почему отказалась от участия в Национальном отборе на международный песенный конкурс Евровидение-2019.

TAYANNA сказала, что ей нравится миф, будто бы она испугалась группу KAZKA и решила снять свою кандидатуру. Об этом артистка рассказала в Сніданку с 1+1.

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По ее словам, предыдущий двухлетний опыт участия в Нацотборах истощил ее.

Инициаторами подачи моей заявки на сам конкурс были мои продюсеры, но я не очень горела, потому что у меня уже есть предыдущий двухлетний опыт, который немного меня истощил. Я не одержима победами или конкурсами, и тем более у меня сейчас подготовка к моему сольному концерту, который состоится 9 марта. Это и была главная причина, почему я отказалась от участия в нацотборе. Мне хочется эту энергию сейчас отдать в русло творчества, а не в какие-то соревнования,

– призналась она.

Что известно об участии TAYANNA в Евровидении-2019?В ноябре 2018-го певица TAYANNA сделала неоднозначное заявление: она намекнула на участие в Нацотборе и сказала, что придет на шоу, если там не будет Андрея Данилко. Все потому, что звездный судья ранее заявлял, что именно из-за него TAYANNA уступила место в Евровидении MELOVIN.



Уже в начале декабря артистка анонсировала премьеру конкурсной песни "Очі". Однако, неожиданно для всех украинских поклонников Евровидения, TAYANNA отказалась от участия в Нацотборе, объяснив это философской фразой: "Иногда вселенная не дает тебе чего-то не потому, что ты этого не заслуживаешь, а потому, что ты заслуживаешь чего-то другого". В сети подозревали, что звезда просто боится в третий раз потерпеть фиаско, ведь в борьбе принимает участие популярная группа KAZKA.

Почему в Украине возник скандал вокруг Евровидения-2019?После победы MARUV в финале Евровидения-2019 встал вопрос подпишет ли Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) финальный договор о представлении Украины в Израиле. Представителей Общественного вещания возмутило то, что певица гастролирует в России и имеет запланированные концерты в апреле в Санкт-Петербурге и Москве.

Также права на песню Siren Song, с которой певица выиграла в финале Нацотбора и должна была с ней ехать на международный конкурс, принадлежат российской компании Warner Music Russia. Певица обнародовала условия договора НОТУ, где выразила свое возмущение. 25 февраля после нескольких часов переговоров соглашение все же не подписали.



MARUV отметила, что причиной неподписания контракта были не российские гастроли, от которых она была готова отказаться, а совсем другие условия договора, которые она решила не называть.



После этого в украинском шоу-бизнесе встал вопрос, кто же отправится на главный конкурс Евровидения в Израиле в мае этого года. Де-юре, отправиться на Евровидение в Тель-Авив должен был женский музыкальный коллектив Freedom-Jazz, поскольку они получили второе место во время подсчета голосов судей и зрителей. Однако коллектив отказался от участия. После этого в НОТУ сообщили, что будут обращаться к группе KAZKA, а если ничего с этим не выйдет, то одним из вариантов может быть отсутствие Украины на конкурсе Евровидение-2019. В конце концов, НОТУ приняло решение, о том, что от Украины в этом году никто не едет.