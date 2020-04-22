Герой "Холостяка 9" Никита Добрынин отменил свою свадьбу из-за продления карантина

Украинский телеведущий Никита Добрынин и его избранница из шоу "Холостяк" 9 сезон Дария Квиткова отменили долгожданную свадьбу, которая должна была состояться 23 мая 2020 года. Чтобы не подвергать себя и близких родственников опасности, они предварительно ее перенесли на 2 сентября.

Об отмене свадьбы сообщила блогер и невеста героя "Холостяка" из 9 сезона Дарья Квиткова в своем инстаграме. В "сторис" девушка поделилась, что после окончательного утверждения продления карантина в Украине до 11 мая они приняли решение отменить событие. Хотя в ее расстроенных словах и промелькнуло слово "вероятно", впрочем, пара понимает, что меньше чем за две недели ситуация с коронавирусом в стране кардинально не изменится.

Интересно Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой: все, что известно о празднике звезд "Холостяка 9"

Новобрачные признались, что расстроены таким развитием событий, хотя предполагали, что такое может случиться еще с начала введения карантина в стране. Кроме этого Дарья переживает, что после выхода из карантина она не "влезет" в два свадебных платья с набранными килограммами.

Мы расстроились. Работа есть, но мы сидим дома. Хочется движения, увидеть своих друзей и пообниматься. Под конец карантина в одно платье не влезу,

– отметила невеста Добрынина.

Никита Добрынин из "Холостяка 9" и Дария Квиткова отменили свадьбу: видео

Известно, что предложение бракосочетания Никита Добрынин сделал Дарье на острове Бали посреи января. Пара решила, что сделает свадьбу в сентябре, но затем перенесла дату на несколько месяцев раньше, поэтому окончательным днем "Х" должно было стать 23 мая. Также изначально планировалось, что свадьба состоится в Италии, поскольку эта страна очень нравится паре, но из-за своих пожилых бабушек и дедушек влюбленные решили перенести событие в Киев. Свой медовый месяц Никита и Даша планируют провести в США, поскольку в этом году они получили долгосрочную визу.