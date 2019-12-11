"Главный герой" с Райаном Рейнольдсом: сеть взрывает украинский трейлер комедии

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"Главный герой" 2020: трейлер и сюжет фильма / IMDb

Культовый канадский актер, наиболее известный своей игрой в фильмах про Дедпула, появился в первом украинском трейлере к комедии "Главный герой" (Free Guy). В американском фильме 43-летний Райан Рейнольдс сыграет необычного клерка.

Первый оригинальный трейлер фильма появился в сети 7 декабря 2019 года. По состоянию на 11 декабря его посмотрели более 9 миллионов пользователей.

Кстати, Райан Рейнольдс инсценировал свою смерть в финальном трейлере боевика "6 футов под землей": видео

Над кинокартиной "Главный герой" или "Свободный" (Free Guy) работает киностудия 20th Century Fox. В главных ролях ленты харизматичный Райан Рейнольдс, который, кажется, уже не может исполнять ни одну роль без фирменного дыхания, которое он подарил Дэдпулу.

По сюжету фильма "Главный герой", главный герой – самый обычный клерк в банке. В один момент он неожиданно осознает, что его жизнь – не более, чем увлекательная видеоигра, которую скоро выключат. Поэтому он приложит усилия, чтобы предотвратить ее завершение и спасти мир, в котором живет.

Также в картине "Главный герой" сыграют Джо Кире, Джоди Комер и Тайка Вайтити. Дата выхода фильма запланирована на 3 июля 2020 года.

Главный герой: трейлер на украинском смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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