Это меня пытались побить, – вероятный нападающий на Дзидзьо прокомментировал инцидент

Вокалист группы DZIDZIO Михаил Хома попал в госпиталь после нападения. Представители вокалиста подозревают, что к инциденту может быть причастен Михаил Мешков, который якобы выкупил часть компании коллектива.

Вероятный нападающий прокомментировал обвинения. Об этом сообщает ТСН. По словам Михаила Мешкова, во время корпоратива, на котором выступала группа DZIDZIO, он решил присоединиться к популярному проекту.

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"Решил купить эти 25%. Законно заключили с Турко (экс-участник группы DZIDZIO Олег Турко – 24 канал) договор, внесли в реестр, переоформили. Потом, когда начали разбираться, оказалось, что доходов у Михаила Фомы нет, хотя их выступление, и я могу предоставить информацию, стоит 25 тысяч долларов", – рассказал Михаил Мешков.

Впоследствии мужчина обратился к совладельцам проекта, Безуху Виктору, Анатолию Безуху и Михаилу Хоме, с просьбой предоставить документы о доходах. Как сообщил Мешков, его сразу направили в "юридический адресс, на который необходимо обращаться". Но, прибыв в Радомышль, мужчина увидел на том месте разрушенный дом, в котором давно никто не живет.

Мне даже не дали ознакомиться с бухгалтерией. Получается, что они берут за концерты наличные, получают дотации от государства, выводят деньги через подставных лиц. Они от меня скрывались, я вызывал полицию неоднократно,

– заявил Михаил Мешков, обвинив DZIDZIO в неуплате налогов.

Мужчина добавил, что в его адрес поступали угрозы от неизвестных, Произошло это после того, как он инициировал возбуждение уголовного дела о неуплате налогов. Поэтому мужчина приехал в офис радио, чтобы разобраться с ситуацией.

"И тут я увидел в Интернете, что Хома проводит прямой эфир на радио. Я подъехал к нему, он выскочил как сумасшедший, кричал "какие проценты, зачем меня толкать". Набежала какая-то массовка, женщина кричала какая-то, что вызовет полицию. Я говорю: "я уже полицию вызвал, но я приехал к вам с мировым предложением, давайте разберемся и я помогу сделать ваш проект лучшим". Он лишь говорил, что вызовет полицию", – добавил Михаил Мешков.

Расследования полиции мужчина совсем не боится, поскольку считает себя пострадавшим.

"Это меня пытались побить – уже месяц за мной какие-то непонятные люди ходят, какие-то звонки с угрозами. Это Михаил Хома ведет себя непорядочно. То, что он звезда, не дает ему права делать, что угодно. Я докажу, что Михаил Хома – преступная группировка во главе с Безухом Анатолием Викторовичем, которые выводят бюджетные средства. Я подаю заявление в Шевченковский РОВД", – заявил Михаил Мешков.

Напомним, что PR-менеджер группы Лилия Слесарь подтвердила нападение на певца Михаила Хому. По ее словам, Михаил Мешков неоднократно приезжал в их офис и заявлял, что является совладельцем компании DZIDZIO. Мужчина требовал часть от доходов, ведь владеет долей акций Олега Турко. "Мы подвергаем сомнению правомерность этой продажи, поскольку нам не были предоставлены доказательства о продаже, поэтому не можем сказать, что это соглашение было законным", – заявила Лилия Слюсарь.