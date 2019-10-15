Как приготовить жюльен с грибами и курицей: простой рецепт

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Жульен рецепт – как приготовить жульен с курицей и грибами
Жюльен с грибами и курицей: рецепт приготовления жюльена / Іvona

Жюльен с грибами и курицей – ароматное и изысканное блюдо французского происхождения. Однако приготовить его очень просто, а традиционные ингредиенты доступны в любом украинском магазине. Готовить жюльен можно как на обычный ужин, так и на праздники, ведь блюдо станет украшением каждого стола.

Слово жюльен (julienne) в переводе с французского означает "июльский", сначала оно означало нарезку овощей, а уже потом стало рецептом блюда из грибов, мяса и овощей. Пекут это блюдо в специальной посуде – кокотнице, но ее с легкостью можно заменить на небольшую керамическую форму для выпекания.

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Рецепт жюльена с грибами и курицей

Жульєн з грибами та куркою: рецепт приготування жульєну
Рецепт жюльена с грибами и курицей

Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г;
- шампиньоны (или лесные грибы) – 300 г;
- лук – 200 г;
- твердый сыр – 200 г;
- сливки (или сметана) – 300 г;
- мука – 2 ст.л.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- масло – по вкусу.

Рецепт приготовления жюльена с грибами и курицей:

1. Куриное филе отварите до готовности. Охладите и нарежьте соломкой. Лук и грибы почистите и также нарежьте соломкой.

2. Обжарьте лук на масле, добавьте грибы и жарьте 10-15 минут, чтобы испарилась вся жидкость. Добавьте филе. Посолите, поперчите и снимите с огня.

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3. На сухой сковородке обжарьте муку. Добавьте сливки, посолите, поперчите и доведите соус до кипения. Добавляем в соус грибы с луком и курицей. Перемешайте и снимите с огня. Натрите сыр на терке.

4. В форму для выпечки выложите массу из грибов и мяса, посыпьте сыром. Ставьте в разогретую духовку и выпекайте 30 минут до золотистого цвета. Форму не накрывайте крышкой. Подавайте горячим.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
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