Как работать в Vogue: экс-редактор Александра Шульман рассказала о трудностях работы в глянце

Бывшая редактор британского Vogue Александра Шульман, которая работала в глянце 25 лет, прилетела в столицу Украины на "Книжный Арсенал" и дала откровенное интервью украинской версии знаменитого журнала.

Как известно Шульман ушла с Condé Nast (журнальное издательство, которое выпускает Vogue и другие популярные глянцы) в 2017 году, а главным редактором журнала Vogue Великобритания впервые стал мужчина – Эдвард Эннинфул. О трудностях в работе в самом известном глянце и причинах, почему Шульман оставила должность, она рассказала в интервью Vogue.ua.

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Как известно, Александра сейчас работает вице-президентом Лондонской библиотеки и путешествует как консультант по вопросам культурной дипломатии. Во время бранча в Caps business school, организованного Украинским институтом книги, экс-редактору Vogue задавали больше всего вопросов таки относительно глянца, ее книг и изменений в жизни.

По словам Шульман, после 25 лет работы в глянце она не хотела бросать работу вообще, а просто желала заняться другим делом.

Если в какой-то момент начинаешь полностью отождествлять себя с Vogue, ступаешь на неверный путь. Но, думаю, я нашла свой способ спасения. Мне всегда казалось важным иметь другую жизнь, кроме Vogue... Важно, чтобы за пределами офиса было что-то, что любишь и ценишь. Это делает тебя сильной. И спасает,

– рассказала она.



Александра Шульман / Vogue Ukraine

Два года назад, когда Александра перестала занимать должность в Vogue, она стала больше времени уделять жизни вокруг – "вне офиса".

"Многое было открытием: когда ты целыми днями в офисе, мало что замечаешь в жизни за окном. А тут я вдруг обнаружила, что на улицах много пожилых людей и молодежи – и общество куда разнообразнее, чем я думала", – отметила Шульман.

Бывшая редактор британского Vogue заявила, что секретом успеха является счастливая команда, без которой вы никогда не сделаете лучший журнал".

Самое сложное, пожалуй, было поддерживать хорошие отношения со всеми в офисе. Делать так, чтобы все были счастливы, сохранять здоровую атмосферу и вдохновлять коллег на креативность. Когда фотограф и стилист приносили съемку и результат был не самым удачным, нужно было объяснить людям, почему съемка не пойдет в журнал, при этом не обидеть их – и для меня это всегда был стресс. С журналом работает так много людей: штатные сотрудники, контрибьюторы (те, кто работают над открытыми проектами, – LifeStyle 24), модели, фотографы, стилисты со всего мира. Со всеми нужно было находить компромисс, чтобы всем было хорошо,

– рассказала Александра Шульман.