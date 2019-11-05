Как стильно носить костюм: два примера испанской королевы Летиции

Королева Испании Летиция осуществила два светских выхода, на которых она продемонстрировала, как стильно носить костюмы черного и красного цветов.

Испанская королева Летиция давно стала любимицей многих из-за трендовых образов, которые она составляет в основном из масс-маркета и появляется на официальных мероприятиях. Стиль экс-журналистки также известен своей актуальности и соблюдением правил базового гардероба.

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В воскресенье, 4 ноября, король Испании Филипп VI и его жена Летиция с дочерьми принцессой Леонорой и ее сестрой Софией посетили церемонию наград Фонда принцессы Жироны, который отмечает свое 10-летие во Дворце Конгресса в Барселоне.

Для мероприятия Летиция продемонстрировала, как можно подчеркнуть стройную фигуру приталенным черным жакетом. Несмотря на black total look, образ экс-журналистки получился очень ярким! Женщина выбрала наряд, акцентом которого является украшенные страусовыми перьями рукава.



Король Испании с женой Летицией и дочерьми на официальном мероприятии​ / Getty Images



Король Испании с женой Летицией и дочерьми на официальном мероприятии / Getty Images

В тот же день ранее испанская семья также выходила на публику в полном составе. Для дневного выхода Летиция решила примерить эффектный красный over-size костюм с туфлями в тон.



Король Испании с женой Летицией и дочерьми на официальном мероприятии​ / Getty Images



Король Испании с женой Летицией и дочерьми на официальном мероприятии​ / Getty Images