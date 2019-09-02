Как выбрать спелый ананас: видео

Выбрать спелый и одновременно вкусный ананас – очень хлопотная и важная задача, ведь если ананас уже на пике своей зрелости, он начинает бродить и размножать грибки. По кожуре ананаса не совсем можно распознать зрелость, поэтому стоит ориентироваться на ряд факторов, полагаясь на которые, вы точно не ошибетесь в правильном выборе.

Каждый из нас любит экзотический фрукт – ананас. Он очень полезен, ведь препятствует образованию тромбов и разрежает кровь. Врачи рекомендуют употреблять его тем, кто жалуется на сбои сердечного ритма и заболевания почек. Также ананас выводит из организма излишки жидкости и содержит большое количество витаминов С, В, А, РР. Чтобы вы смогли с удовольствием покупать такой фрукт и были уверены в том, что купили спелый и полезный – мы собрали для вас самые важные правила о том, каким образом выбрать созревший фрукт.

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Как выбрать спелый ананас: основные правила

1. Прежде всего обратите внимание на вид ананаса. Ананас полностью готовый к употреблению должен быть желто-коричневого цвета. Однако спелый ананас может быть с зеленой окраской или желтой.

2. На ощупь кожура ананаса должна быть мягкой. Неспелые фрукты имеют твердую кожицу. Если нажимая на кожуру под вашими пальцами она пружинится, то ананас сорвали спелым. Если кожура ананаса пожелтела, то, скорее всего, его сорвали еще недозрелым, полагаясь на то, что на солнце он еще подойдет. Однако такое мнение не правильно. Ананас потемнеет и пожелтеет, но не станет лучшим по вкусу.

3. Всем нам известно, что чтобы выбрать спелый арбуз, по нему надо ударить ладонью. Такая же тактика подходит и для ананаса. Легонько похлопайте по ананасу и послушайте, какой он звук выдает. Если он глухой, то ананас, скорее всего, уже спелый.

4. Обращайте внимание на хвостик ананаса. Листья должны быть зеленые, немного подвявшие, однако не сухие. Специалисты рекомендуют проворачивать хвостик ананаса от 90 до 180 градусов. Если вам легко удастся это сделать, то фрукт спелый.

5. Еще одним действенным способом проверить спелость ананаса можно с помощью кожуры фрукта. Если на ней есть темные и бурые пятна – это признак того, что ананас перезрел.

6. Понюхайте ананас. Свежий фрукт будет иметь сладкий, нежный и приятный аромат. Если же ананас пахнет слишком сладко, то, вероятно, фрукт уже есть перезрел и в нем начались процессы брожения.

7. Важным фактором вкусного и витаминного ананаса является его цена. Обратите внимание на то, что экзотический фрукт должен пройти долгий процесс прежде чем попасть на прилавок супермаркета. Доставка организуется с помощью авиатранспорта, что недешево. Если поставщик прибег к услугам морских перевозчиков, то ананас соответственно может стоить дешевле. Однако, если принимать во внимание тот факт, что ананас по морю ехал долго, то риск приобрести переспелый ананас увеличивается.

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