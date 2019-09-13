Форум издателей 2019: книги украинских авторов, которые точно стоит прочитать

Неизменная традиция каждую осень в Львове – Форум издателей, в этом году он продлится с 18 до 22 сентября. Украинские авторы и издательства традиционно имеют, чем радовать своих читателей. Тарас Прохасько, Андрей Любка, Ирэна Карпа, Артем Чапай и другие представят новые книги, которые имеют все шансы стать вашими любимыми.

Растеряться могут даже ценители сучукрлита с опытом, что уж говорить новичкам. Именно поэтому 24 канал собрал для вас 12 новинок, после знакомства с которыми вы станете фанатиком украинской литературы.

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"Так, але…", Тарас Прохасько



Тарас Прохасько "Так, але…", издательство "Меридиан Черновиц"

Если вы хоть раз читали прозу Тараса Прохасько, то никогда не спутаете ее ни с какой другой. Прохасько пишет о простых и абсолютно привычных вещах, которые нас окружают, слой за слоем придавая им особый смысл. В конце концов, прежде всего вспоминаем именно роман "НепрОстые", когда говорим об авторе. Эта книга подняла много волн в мире сучукрлита и уже укоренилась в рядах новейшей классики (кстати, есть такой арт-бук, вы знали?).

"Так, але…"" – не роман, а серия эссе. Сборник стал продолжением легендарной "Бо таке", которую Прохасько написал в 2010 году. Все эти тексты о важном – то, что было, что есть и неизвестно сколько еще будет. Здесь много деталей, которые можем видеть, проводя глазами по комнате. Такое же с историями – в новой книге автора каждый может пережить "свою".

"В поисках варваров", Андрей Любка



Андрей Любка "В поисках варваров", издательство "Меридиан Черновиц"

Любка всегда пишет о Балканах по-особенному. Если хотите влюбиться в эти страны или же в путешествия вообще – читайте книги и переводы автора. Полное название новой книги – "В поисках варваров. Путешествие к краям, где начинаются и не заканчиваются Балканы". "В поисках варваров" – нон-фикшн: эссе, которое становится репортажем.

Здесь не только об исторических разногласиях между балканскими народами, которые нужно понимать, но и реальный опыт путешествий по местам, о которых украинцы пока знают так мало. Житейские рассказы, которые действительно затягивают в себя, показывают читателям современные Балканы изнутри. Кстати, эта книга для Любки юбилейная – десятая.

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"За спиной", Гаська Шиян





Гаська Шиян "За спиной", издательство "Фабула"

Роман о войне, к которой мы не были готовы. В привычный и комфортный мир героини врывается повестка для ее возлюбленного – и меняет все. Теперь девушка должна верить и ждать, но на самом деле ждать с фронта – трудно. Она должна преодолевать в себе барьеры и обходить новые, чтобы ее побег от себя имел конечный пункт назначения.

"За спиной" поднимает пласт таких тем, о которых надо говорить нам здесь и сейчас: военном и моральном долге, стереотипах, чувстве безопасности в современном мире, патриотизме, национализме, двуязычии, отношении к переселенцам. Важная тема этого романа – женщина, ее права и свободы.

"Хорошие новости из Аральского моря", Ирэна Карпа



Ирэна Карпа "Хорошие новости с Аральского моря", издательство "#Книголав"

Карпа вернулась – всегда настоящая, эмоциональная и непредсказуемая. Эту книгу автор писала три года, и вся она насквозь из реальных историй реальных женщин. На нее автора вдохновил переезд в Париж. Столицы прекрасной Франции в книге действительно много, а еще – жизнь как она есть, со всеми своими интригами и неожиданными поворотами.

Четырех героинь объединяет украинское происхождение, секреты из прошлого и мощное желание начать все сначала. Только хороших или только плохих женщин здесь нет, во всех них читательницы смогут найти себя.

"Самое важное – в конце", Галина Вдовиченко



Галина Вдовиченко "самое Важное – в конце", Издательство Старого Льва

Вот он – долгожданный новый роман Галины Вдовиченко. Он о том, почему прощать, понимать и принимать – важно. Между мужчиной и женщиной все – война, перемирие, надежда, вера и разочарование. За их плечами – 35 иногда действительно сложных лет и уже взрослые дети. Книга научит не позволить мелочам испортить все, ценить себя, близких и держаться за каждый миг быстрой и непредсказуемой жизни.

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"Звезда по имени Мария. Избранная проза", Кость Москалец



Кость Москалець "Звезда по имени Мария. Избранная проза", Издательство Старого Льва

Это особая магия – и поэзия, и проза Москальца. Эта книга очень концентрированная – в избранное вошли прозаические произведения автора и дневник "Келья Чайной Розы". Эти тексты – о подлинности, которую трудно в себе найти, но легко растерять. Они – доказательство того, насколько крепко переплетены между собой природа и человек и как важно искать это прорастание в себе.

В прозе Москальца одиночество – не бремя, а возможность видеть и чувствовать мир по-другому. Разворачиваете – и чувствуете запах дождя, вкус яблока и светлый покой, который впереди. Осторожно, потому что прочитав тексты Москальца даже раз, вы можете больше не видеть мир так, как раньше.

"Яблоко добрых вестей", Василий Голобородько



Василий Голобородько "Яблоко добрых вестей", издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

Голобородько, которого мы не знаем. Василий Голобородько – один из самых известных украинских поэтов XX века в мировом контексте. Его поэзия – явление самобытное и уникальное, она не может остаться в одном конкретном времени.

В этот сборник вошли избранные стихи почти из всех поэтических сборников автора. Голобородько сумел внести значительный вклад в литературный процесс несмотря на жесткое советское давление и цензуру. От 2016 года имя автора вплели в развлекательный сериал "Слуга народа". Однако необходимо знать настоящего его обладателя.

"Дело Василия Стуса", Вахтанг Кипиани



Вахтанг Кипиани "Дело Василия Стуса", издательство "Виват"

О Василии Стусе говорят все больше – и это, бесспорно, замечательная тенденция. Тот, кто хочет, находит новые смыслы в его поэзии, другие – знакомятся с его фигурой перед большими экранами (как вот с фильмом "Запрещенный"), еще другие – точно оценят эту книгу.

Автор еще в названии отмечает, что это – сборник документов из архива бывшего КГБ УССР, показания свидетелей, правда об уголовном деле, жизни и смерти Василия Стуса. До сих пор все неизвестное охранялось грифом "Секретно". К слову, это все откровенно не нравится лидеру "Оппозиционной платформы – За жизнь" и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку – "адвокату" Стуса. Он судится с Кипиани в суде, чтобы защитить "честь и достоинство".

Обратите внимание: Бумажные, электронные или аудио – кто доминирует на мировом книжном рынке?

"Ukraїner". Страна изнутри", инициатор проекта – Богдан Логвиненко

"Ukraїner". Страна изнутри", Издательство Старого Льва

Это книга по мотивам первого круга масштабной экспедиции по Украине в рамках одноименного проекта. Длилась она немало – с лета 2016 до зимы 2018 года. В книге собрали самые яркие моменты из путешествий по всем историческим регионам – от Волыни до Таврии, от Слобожанщины до Подолья.

Здесь вдохновляет все – впечатляющие фото подлинной и аутентичной Украины, истории людей и мест. Страницы арт-бука трогают и мотивируют, показывая местами такую особенную, но такую целостную и единую Украину.

"Здесь клюет. Откровенные истории украинского бизнесмена", Дмитрий Томчук

Дмитрий Томчук "Здесь клюет. Откровенные истории украинского бизнесмена", издательство "Наш формат"

Украинский бизнес – он существует. Еще и как! Конечно, дорога не очень ровная. Но тот, кто знает, где притормозить, а где ускориться – непременно преуспеет. Украинский бизнес формировался в жестких условиях: на месте старых экономических связей стремительно возникали новые. Школа украинского бизнеса – уникальна, хотя и часто на самом деле безжалостна.

Инвестор Дмитрий Томчук делится собственными наблюдениями, которые он накопил в течение десятков лет предпринимательства – от 90-х до сегодня. Хотите заставить деньги работать на вас? Что ж, вы на правильном пути.

"Странные люди", Артем Чапай



Артем Чапай "Странные люди", "Издательство 21"

Странные люди вокруг нас, мы и сами отчасти – странные люди. Надо понимать сразу – это не фантастика, скорее – трагикомедия. Сюжет таков: украинские ученые воссоздали по ДНК неандертальца. Он вырастает в секретном институте, замаскированном под гаражный кооператив, и только после достижения совершеннолетия выходит в большой мир.

Социальная адаптация и восприятие инаковости – те проблемы, которые открывают перед читателем совсем другие уровни, чем он сперва мог надеяться.

"Бог удивительных людей и других грешников", Маричка Паплаускайте

Маричка Паплаускайте "Бог удивительных людей и других грешников", издательство "Човен"

Все люди из этих историй – не святые. Они делают ошибки, иногда фатальные. Однако все эти истории настоящие – и это вызывает разные эмоции, но никогда не равнодушие. Здесь пастор, который спасает зависимых от улицы и наркотиков детей в Мариуполе. Здесь и ученый, который попал в руки пророссийских боевиков. Здесь даже христианин, осужденный пожизнено за убийства и изнасилования.

Мнение: Почему в Украине нон-фикшн постепенно вытесняет художественную литературу?

"Бог удивительных людей и других грешников" – художественный репортаж из откровенных свидетельств людей, говорящих о Боге, не пряча настоящих себя.