Королева Иордании в роскошном наряде осуществила семейную поездку в Лондон: яркие фото

Абдалла II вместе с женой Ранией и детьми прибыли в Лондон с официальным визитом. Королева Иордании и старшая дочь супругов Исман поразили избранными для выхода на публику нарядами в пасмурную британскую погоду.

Особое семейное событие побудило монаршу семью посетить столицу Великобритании. Король Абдалла II вместе с женой, сыном и старшей дочерью приехали в Лондон, чтобы поздравить младшую дочь Сальме со вступлением в военную академию. Фото со светского мероприятия королева опубликовала на своей странице в Instagram.

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18-летняя Сальма пошла по стопам своей семьи. Она поступила в Королевскую военную академию, которую несколько лет назад закончил ее старший брат, а в 80-х начинал карьеру отец-король.

Королева Рания с дочерью Сальмой в Лондоне / Instagram @queenrania

На официальном параде старшая дочь Исма и королева Рания появились в чрезвычайно изысканных нарядах. Для светского мероприятия королевская мама выбрала белое пальто-дубленку из эко-меха с декоративной темной вышивкой и кистями, дополнив образ белыми туфлями-лодочками. Старшая дочка отдала предпочтение классическому пальто небесного цвета с серым мехом на воротнике и коричневыми туфлями на невысоких каблуках. На руках принцессы были серые перчатки и сумка в тон от Saint Laurent.



Королева Рания со старшей дочерью Исмой / Instagram @queenrania



Королевская семья Иордании в Лондоне / Instagram @queenrania