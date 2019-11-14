Лидер Scorpions Клаус Майне прогулялся по Киеву и спел с уличным музыкантом: видео

12 ноября легендарная немецкая рок-группа Scorpions выступила в Киеве. После концерта музыканты остались на несколько дней в столице Украины. Мэр Киева Виталий Кличко провел экскурсию по городу лидеру группы Клаусу Майне.

Клаус Майне разместил короткий ролик из столицы Украины на своей странице в Инстаграме. Музыкант прогулялся по Михайловской площади, по парку "Владимирская горка".

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Виталий Кличко в Фейсбуке добавил, что Клаусу очень понравился пешеходно-велосипедный мост в Киеве, а на улицах лидер Scorpions встретил немало фанатов.

Также засняли момент, как Клаус Майне спел с уличным музыкантом одну из своих песен.

Клаус сказал, что уже много лет приезжает с концертами в Украину, был во многих городах. Ему нравится атмосфера, нравится, как воспринимают музыку Scorpions украинские фаны. Клаус Майне пообещал вернуться,

– написал Кличко.