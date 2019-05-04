"Люблю секс, но никому не доверяю", – откровенное признание звезды "Дивергента" Шейлин Вудли

Американская актриса Шейлин Вудли снялась в фотосессии для глянцевого журнала InStyle, которому дала откровенное интервью о своей личной жизни. Июньскую обложку издания она украсила вместе с другими популярными актрисами – Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лорой Дерн и Зои Кравиц.

Актриса призналась, что любит секс из-за эмоциональной связи, которая возникает после. Об этом Шейлин рассказала в интервью изданию InStyle.

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Я никому не доверяю. Знакомства – это сложно. Я люблю секс. Я люблю сильную эмоциональную связь, которая возникает из-за связи физической. А кто не любит! Но сейчас меня интересуют только эти неожиданные удивительные связи. Легко говорить о положительных сторонах любви, но любовь страшна,

– объяснила она.



Шейлин Вудли / InStyle

Кроме того, Шейлин Вудли заговорила о собственной самооценке и том, что раньше она была менее уверенной в себе.

Честно говоря, на данный момент для меня многое меняется. Я недавно начала ходить на терапию, и это сильно изменило мою жизнь. Несколько месяцев назад я была менее уверена в своей самооценке. Но теперь это меня больше не беспокоит, хотя я все еще чувствую, что не доверяю себе полностью. Не могу порой сказать "нет" для некоторых вещей. Надеюсь, что очень скоро научусь,

– добавила она.

Шейлин Вудли / InStyle

Актриса вспомнила о своем непростом детстве, в частности о том, как тяжело работали родители Шейлин для обеспечения достойной жизни для нее и брата.

"Мой отец вырос в нищете. Вся его жизнь была посвящена защите и служению своей семье. Мои родители работали не покладая рук, чтобы дать мне и моему брату достойную жизнь. Мы, например, могли позволить себе ездить в Мексику один раз в год. Я видела, как все вокруг меня двигалось быстрыми темпами, особенно когда я была юной актрисой, ходила на прослушивания (мне тогда было всего пять лет), и мне часто отказывали. Это сделало меня невероятно ответственной, серьезной и готовой ко всему" – рассказала Вудли.



Шейлин Вудли / InStyle

Кто такая Шейлин Вудли?Американская киноактриса начала свою карьеру еще в 1999 году, когда ей было 8 лет. Свои самые известные роли она сыграла в таких лентах как "Втайне от родителей", "Потомки", "Дивергент" и" Виноваты звезды". Недавно она стала одной из главных героинь известного сериала "Большая маленькая ложь", в которой была номинирована на премию "Золотой глобус".



​26-летняя актриса является известной зоозащитницей и известна своей довольно бурной личной жизнью.