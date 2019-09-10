Лондонская выставка платьев Dior побила рекорд: эксклюзивные фото и видео

В Лондоне закончилась выставка, которую считают одной из самых масштабных во всем мире – Christian Dior: Designer of Dreams. Выставка в честь легендарного мирового дизайнера открылась 2 февраля в музее Виктории и Альберта в Лондоне и закончилась 1 сентября. В течение семи месяцев мероприятие посетили свыше 590 тысяч посетителей.

Журналисты LifeStyle 24 также стали гостями выставки и подготовили фото- и видеоотчет с выставки Christian Dior: Designer of Dreams.

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Легендарный дизайнер Кристиан Диор неоднократно признавался, что Великобритания – его самая любимая страна после родной Франции. Так, модельер был влюблен в британские традиции, кухню, архитектуру. Следовательно после парижской выставки было решено провести следующую, которая стала крупнейшей ретроперспективой в мире, именно в Лондоне, в музее Виктории и Альберта.

При входе на выставку сразу можно увидеть центральный экспонат – светлое платье с золотой вышивкой, которое надевала принцесса Маргарет в 1951 году в честь своего дня рождения.

Архивное фото принцессы Маргарет в 1951 году и снимок LifeStyle 24

Сама же выставка была посвящена больше истории Кристиана Диора и его связи с британской культурой. Christian Dior: Designer of Dreams поделили на главы, в которых можно было увидеть показы Dior, которые прошли в самых роскошных домах Великобритании, британских знаменитостей в одежде бренда, также некоторые экспонаты посвященные сотрудничеству Диора с другими производителями.

Предлагаем просмотреть видео с Christian Dior: Designer of Dreams, чтобы почувствовать атмосферу которая царила на выставке.

Christian Dior: Designer of Dreams: смотрите видео (листайте вправо)

Стоимость билета на выставку, которую посвятили Christian Dior, начиналась с 20 фунтов стерлингов. Что интересно, журналисты LifeStyle 24 пришли на нее в начале июня, а уже тогда не было никаких билетов в продаже до самого конца, 1 сентября.

Christian Dior: Designers of Dreams

В течение семи месяцев работы выставки, ее всего посетило 594 994 гостей. Christian Dior: Designers of Dreams побила рекорд в лондонском музее Альберта и Виктории. Последним рекордсменом была выставка, посвященная дизайнеру Александру МакКуину Alexander McQueen: Savage Beauty, которую в 2015 году за 4 месяца посетили 493 043 человека.

Сперва дата окончания выставки была запланирована на 14 июля, но впоследствии ее перенесли на 1 сентября.

Christian Dior: Designers of Dreams

Автор фото и видео: Анастасия Манюхина