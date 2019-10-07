Майли Сайрус официально подтвердила роман с австралийским певцом Коди Симпсоном

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Майли Сайрус закрутила роман с Коди Симпсоном
Майли Сайрус закрутила роман с Коди Симпсоном / Коллаж LifeStyle 24

Поп-певица Майли Сайрус подтвердила свой роман с 22-летним австралийским артистом Коди Симпсоном, который когда-то встречался с Джиджи Хадид.

Майли Сайрус после расставания с Лиамом Хемсвортом начала встречаться с блогеркой Кэйтлин Картер. Впоследствии девушки решили разорвать отношения и остаться друзьями. Теперь известно, что певица закрутила новый роман с 22-летним Коди Симпсоном.

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Австралийский певец опубликовал на своей странице в инстаграме в сторис романтические черно-белые снимки, на которых он целует Майли. Сайрус также разместила фото любимого, официально подтвердив их статус.

Как пишет издание Daily Mail, впервые Коди встретился со звездой на премьере фильма "Голодные игры" в 2012 году.

Майлі Сайрус і Коді Сімпсон
Майли Сайрус и Коди Симпсон / Instagram / @codysimpson

Майлі Сайрус і Коді Сімпсон
Майли Сайрус и Коди Симпсон / Instagram / @codysimpson

Добавим, что песни Коди Симпсона быстро становились хитами. Его песня "iYiYi", которую он записал с рэпером Flo Rida еще в 2010 году, собрала более 25 миллионов просмотров на ютуб-аккаунте. Другие популярные композиции парня Pretty Brown Eyes (16 миллионов просмотров) и La Da Dee (22 миллиона просмотров) вышли в 2013 году.

Коди Симпсон La Da Dee: смотрите видеоклип

Что известно о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта?

После 8 месяцев супружеской жизни Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили развестись. Первые слухи появились еще в начале августа 2019 года. Инсайдеры рассказали, что звезды не смогли ужиться в одном доме. В тот же день в сети появились снимки Майли Сайрус с блогеркой Кейтлин Картер, где они обнимались и целовались. По данным журналистов, певица познакомила новую избранницу с мамой, а на днях совершила с ней первый публичный выход.

Такие новости вызвали немалый резонанс, а Лиам Хемсворт официально подал документы на развод. После этого актер обратился к поклонникам с просьбой не вмешиваться в его личную жизнь.

Вероятно, развод пары будет достаточно быстрым, ведь перед свадьбой пара подписала брачный контракт. Детей у Лиама и Майли не было, поэтому волокиты в суде по опеке тоже не будет.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные романы Майли Сайрус
Источник: LifeStyle 24
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