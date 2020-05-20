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Как мальчишка: бунтарка Майли Сайрус сменила имидж

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Майли Сайрус сменила имидж
Майли Сайрус сменила имидж / Instagram / @mileycyrus

Американская певица Майли Сайрус часто экспериментирует со своей внешностью и всегда эпатирует в сети. На этот раз она подстриглась в стиле пикси-маллет, которую считают одним из трендов 2020 года.

Автором новой прически стала мама Майли Сайрус – Тиш. Звездная мамочка согласилась стать домашним парикмахером для певицы, чтобы та не покидала дом во время карантина, сообщает Vogue. Сначала артистка просила приехать в Калифорнию свою парикмахершу, но та не смогла выехать из-за карантинных ограничений. Поэтому за дело взялась 53-летняя Тиш Сайрус, которая является очень близкой подругой своей 27-летней дочери, и стилист Салли Хершбергер, которая контролировала процесс по FaceTime.

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Майлі Сайрус

Хоть и стрижка получилась не идеальной, но стилистка назвала ее довольно креативной. Главное, что она очень понравилась эпатажной Майли, которая часто меняет форму прически. Недавно у нее была классическая прическа маллет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

В издании Cosmopolitan убеждают, что эта стрижка особенно будет на пике популярности в 2020 году. Ее уже успели "примерить" на себя Билли Айлиш и Барби Феррейра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

 

 

Как сделать стрижку пикси-маллет дома

Стилист Салли Хершбергер, которая часто работает над волосами таких звезд, как Мега Райана, Джимми Феллона и Тома Круза, рассказала, что для такой стрижки нужны острые ножницы, бритва, расческа, несколько шпилек и пульверизатор. И желательно – зоркий глаз профессионала хотя бы через видеосвязь.

Вместо того, чтобы просто дать им пошаговые инструкции, я показываю, как правильно упражняться ножницами. Я считаю, что демонстрация позволяет клиенту получать лучшие результаты. Главное правило – меньше, да лучше, а основная идея заключается в том, чтобы работать постепенно, небольшими участками,
– объяснила звездная стилистка.

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Прически Майли Сайрус Красота
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