Меню на Новый год 2019: какие вкусные блюда приготовить дома

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Меню на Новый год 2019: что приготовить дома - рецепты новогодних блюд
Меню на Новый год 2019: рецепты / 24 канал

Новый год – самый ожидаемый праздник в году. Он символизирует начало жизни с чистого листа. Следовательно, именно этот день надо провести лучше всего, чтобы в течение года успех и счастье не покидали и шли бок о бок. Для того, чтобы празднование прошло прекрасно, надо хорошенько подумать над меню к праздничному столу. Самые вкусные и интересные идеи блюд читайте в нашем материале.

Покровительницей нового года является Желтая Земляная Свинья. Следовательно, чтобы задобрить ее, надо приготовить те блюда, которые ей будут больше по душе. Овощные блюда – основное меню на новогоднем столе.

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На новогоднем столе должен преобладать желтый цвет – символ года Свиньи. Украшать блюда на праздничном фуршете следует тертым сыром или куриным желтком. Для украшений также подойдут частички апельсинов или лимона.

Чтобы угодить Желтой Земляной Свинье, новогодний стол 2019 должен быть украшен в желтых, красных и золотистых тонах.

Новий рік 2019: як прикрасити стіл
Новый год 2019: Как украсить стол

Меню на Новый год 2019

Закуска холодная

– Нарезка овощей (перец болгарский желтый, помидор желтый, брокколи, сельдерей, огурец, оливки, зелень);

– Нарезка сыров (камамбер, бри с медом или смородиновым джемом);

– Нарезка мясных изделий (ветчина, буженина, колбаса, рулет);

меню на новий рік
Меню на Новый год 2019

– Бутерброды с икрой или с сыром;

меню новий рік 2019
Что приготовить на Новый год 2019

– Роллы и суши;

суші
Роллы к новогоднему столу 2019

– Сырные шарики.

сирні роли
Сырные шарики к новогоднему столу 2019

Закуска горячая

– Ребрышки в маринаде;

ребра в маринадіді
Ребра в маринаде на Новый год 2019

– Котлета по-киевски;

– Рулет из говядины.

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Салаты

– "Цезарь";

салат цезар
Салат "Цезарь" на Новый год 2019

– "Греческий".

салат грецький
Салат "Греческий" на Новый год 2019

Основное блюдо

– Запеченный кролик;

– Утка с яблоками;

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– Лазанья;

лазанья
Лазанья к новогоднему столу 2019

– Паста с тунцом.

Десерт

– Нарезка фруктов (апельсин, мандарин, киви, банан, ананас, ягоды);

нарізка фруктів
Нарезка из фруктов на Новый год 2019

– Фруктовый торт;

– Ягодный десерт.

Напитки

– Белое вино, шампанское, сладкий ликер или коктейли на любой вкус.

алкоголь
Оригинальные коктейли в новогоднюю ночь 2019

Хорошего празднования Нового года!

Теги: LifeStyle Новогодние праздники Food and Drinks
Источник: 24 канал
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