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Мисс Бельгия-2020 оконфузилась в прямом эфире шоу: видео

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Мисс Бельгия-2020 Селин Ван Уйтсел: видео конфуза / Twitter / @BFMTV

Тщательная подготовка и эффектные наряды – казалось, это и есть секрет успеха победительниц конкурса красоты. Однако даже это не может уберечь девушек от конфузов. Так, обладательница титула "Мисс Бельгия-2020" Селин Ван Уйтсел упала на сцене прямо во время прямого эфира шоу.

Как сообщает The Mirror, Бельгия определилась с именем победительницы конкурса красоты 11 января. Именно в этот день на отечественных телеканалах транслировали прямую трансляцию грандиозного шоу, в котором красавицы демонстрировали не только свою красоту, но и интеллект. По результатам голосования судей, победу одержала 23-летняя Селин Ван Уйтсел.

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Однако участие девушки в конкурсе не прошло без конфуза. Во время финального выхода на сцену Селин споткнулась на ступеньках и упала. За считанные секунды обладательница титула "Мисс Бельгия 2020" встала и продолжила шагать на объявление результатов.

Ролик с падением красавицы сразу же распространили в сети, а в течение суток его посмотрели более 27 тысяч раз. Но пока хейтеры смеялись над неудачей девушки, сама Селин Ван Уйтсел по-особенному прокомментировала конфуз.

Сегодня я – лучший пример того, что в жизни нужно просто подняться, если ты упал,
– заявила Селин Ван Уйтсел.

Известно, что именно 23-летняя "Мисс Бельгия 2020" будет представлять страну на "Мисс Мира". Селин Ван Уйтсел посоревнуется с другими 70 участницами за главную корону шоу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ✯CECE✯ (@celinevanouytsel)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ✯CECE✯ (@celinevanouytsel)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ✯CECE✯ (@celinevanouytsel)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ✯CECE✯ (@celinevanouytsel)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Конкурс красоты Курьезные новости Бельгия
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