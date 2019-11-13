Miss International 2019: какая красавица получила престижную корону

Во вторник, 12 ноября, в Токио отгремело одно из самых ожидаемых событий – финал конкурса Miss International 2019. В результате голосования экспертов победу одержала представительница Таиланда Бинт Сайрисорн.

В 2019 году в конкурсе красоты Miss International приняли участие 83 государства, среди которых – Украина. Однако зажигательная одесситка Марина Киосе не смогла одержать победу. Престижную корону получила 25-летняя Мисс Таиланд 2019 Бинт Сайрисорн.

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На церемонии награждения присутствовала прошлогодняя победительница конкурса красоты-венесуэлка Марием Веласко. Именно она передала Бинт Сайрисорн корону и пожелала ей с гордостью нести почетный титул Miss International.

Что такое Miss International?Один из самых престижных и известных конкурсов красоты, который проводится ежегодно в Японии. Впервые шоу Miss International провели в 1960 году. Победительницу выбирают не только по внешности. Красавица с получением титула становится "Послом мира и красоты".

О красавице известно немного. Образование Бинт Сайрисорн получала в Таиланде и является дипломированным фармацевтом. Кроме этого, красавица работает моделью, публикуя в сети стильные и одновременно скромные снимки.

Второе место в конкурсе красоты заняла представительница Мексики Андреа Тоскано, третье – Эвелин Наматову Каронде из Уганды, а четвертое – колумбийка Алехандра Венгоечея. Украину в 2019 году представляла одесситка Марина Киосе. Девушка привезла в Токио эффектные платья для выхода на подиум, однако покорить экспертное жюри ей не удалось. Марина не попала в 15-ку финалисток.