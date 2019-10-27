"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша отметилась скандальным заявлением о патриотизме

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"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша попала в скандал
"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша попала в скандал / Instagram / @margoritapasha

Обладательница титула "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша попала в очередной скандал. После комментариев об аннексированном Крыме и украинском языке красавица вспомнила цитату о патриотах.

На днях Маргарита Паша рассказала журналистам, что после оккупации полуострова ее сестра продолжает жить в Крыму. Соответствующее заявление "Мисс Украина 2019" озвучила во время празднования Дня ООН. Харьковская красавица двусмысленно ответила на вопрос "Чей Крым", попав в скандал.

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"Считаю, что Крым принадлежит всем людям. Вся территория Земли принадлежит всем нам, людям. Таково мое мнение", – подчеркнула Маргарита Паша.

В конце интервью девушка пожелала Крыму "только процветания, как республике". Такие слова Маргариты Паши вызвали большой резонанс, а в СМИ отметили, что именно эта красавица будет представлять страну на международном конкурсе. Реакция "Мисс Украина 2019" на публикации журналистов не заставила себя ждать: в инстаграм-сторис она разместила цитату писателя Олдоса Хаксли о патриотах.

Особая привлекательность патриотизма заключается в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокого достоинства,
– написала Маргарита Паша.

Скандальна заяви Маргарити Паші
Скандальный комментарий Маргариты Паши / Instagram / @margoritapasha

В какие скандалы попадала Маргарита Паша?

12 сентября в Киеве состоялся финал конкурса красоты "Мисс Украина 2019". По результатам всех этапов шоу победу одержала эффектная харьковчанка Маргарита Паша. После получения титула девушка сразу же приступила к выполнению своих обязанностей: "Мисс Украина 2019" приняла участие в нескольких светских мероприятий, где была послом.

Не отказывалась Маргарита Паша и от общения с журналистами. Она с упоением давала ответы на вопросы представителей СМИ, попадая в громкие скандалы. Так, в конце сентября "Мисс Украина 2019" отказалась давать интервью на украинском языке.

У вас нет возможности пережить свою жизнь еще раз, но какой она будет – зависит только от вас! Я имею право излагать свои мысли на языке, на котором я хочу. Или закон Украины не позволяет мне думать на русском?
– заявила после скандала Маргарита Паша.

Громкий резонанс заставил красавицу несколько изменить свой комментарий. Впоследствии Маргарита Паша заявила, что является гражданкой Украины, "любит ее многонациональность и поликультурность, никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также, что она всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан". В то же время информацию об отказе общаться на украинском или русском языке она отрицает.

Володарка титулу
Обладательница титула "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша / Instagram / @margoritapasha

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Скандал Новости LifeStyle Мисс Украина Конкурс красоты
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