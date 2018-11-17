Моя жена – невероятная: Джастин Бибер растрогал сеть снимком с Хейли Болдуин

Певец Джастин Бибер официально подтвердил свой брак с Хейли Болдуин, показав их совместное фото в социальных сетях с короткой трогательной подписью.

Новое нежное фото Джастин опубликовал на своей странице в Instagram.

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Бибер лаконично написал в подписи: "Моя жена – невероятная". Поклонники в сети были в восторге от совместного снимка супругов, однако некоторые Интернет-юзеры в комментариях вспомнили о бывшей возлюбленной артиста – Селене Гомес.

"Хейли сменила фамилию, они официально женаты", "Выглядите счастливыми", "Я не имею ничего против Хейли, но думаю о Селене", "Твоя настоящая любовь – Селена", "Джастин, почему ты бросил Селену?"– пишут пользователи.

Так, Хейли действительно сменила свою фамилию с Болдуин на Бибер на странице в Instagram. К слову, Rhode – это второе имя девушки, а 10 октября модель подала заявку на регистрацию торговой марки для своей собственной линейки одежды под названием "Хейли Бибер". Пока неизвестно, изменила ли девушка официально свою фамилию.

Instagram Хейли Болдуин (Бибер) / Скриншот

Напомним, что Джастин и Хейли начали встречаться еще в 2015 году, но их роман продлился всего несколько месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с Баскин Чемпион, Джастин Бибер возобновил отношения с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая 2018 года, когда они пошли на романтическое свидание. Впоследствии стало известно, что артист официально обручился с Болдуин.



Также Джастин Бибер приобрел для них поместье в Канаде, стоимость которого составляет более 5 миллионов долларов. Пара тайно посетила один из судов Нью-Йорка, где и произошло узаконивание их отношений.