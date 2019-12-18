Монатик стал третьим судьей юбилейного сезона шоу "Голос страны"

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Монатик / Instagram / @monatik_official

Певец присоединится к своим звездным коллегам Тине Кароль и Дан Балану, которые уже вошли в состав тренеров. Премьера проекта "Голос страны 10" запланирована на 19 января. Организаторы шоу пока оставляют имя еще одного судьи в тайне.

Монатик уже в третий раз занимает место тренера в вокальном проекте. Чтобы сообщить поклонникам радостную новость, исполнитель записал оригинальное видео, которое знаменует его эффектное появление среди судейского состава.

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Видео было опубликовано на официальной странице шоу "Голос страны" в Инстаграме. Монатик выразил свои грандиозные надежды на юбилейный сезон проекта. Он надеется, что каждый эфир превратится в битву эпох, поколений, мечтателей и экспериментаторов.

Я хочу собрать команду настоящих ритмоловов, чтобы создавать, коллаборировать и радовать слушателя любимыми треками в присущем именно нам прочтении. Это участники, с которыми я готов идти к победе, и я верю в каждого из них. Время, работа и их горящие глаза покажут, кто дойдет до прямых эфиров и до финала. Сейчас они для меня все одинаково ценны, и с каждым из них я хочу поработать,
– признался артист.

Так, премьера первого выпуска вокального проекта "Голос страны" запланирована на 19 января. В 2018 году Дан Балан признался, что дебютировал в роли вокального тренера именно на этом шоу. Интересно, что именно Дан Балан победил в 9 сезоне "Голоса". Его подопечная Оксана Муха сумела покорить украинцев непревзойденным тембром и чувственными песнями.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Музыка LifeStyle Дан Балан Монатик
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