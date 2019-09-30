Наоми Кэмпбелл засветила экстраординарный наряд на модном показе в Париже

101 Читати новину українською
Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram / @malacaraphoto

49-летняя Наоми Кэмпбелл не прекращает поражать поклонников своим необычным чувством стиля. Кроме изящества, присущего супермодели с большим опытом, она делает ставки на экстраординарность и индивидуальность в своих образах.

Один из луков в таком стиле Наоми Кэмпбелл засветила на самом ожидаемом показе парижской Недели моды накануне, 29 сентября.

Читайте также: 49-летняя Наоми Кэмпбелл поразила стройной фигурой в полупрозрачном платье: фото

На своей странице в Instagram "черная пантера" поделилась фотографией с так называемой красной дорожки. Перед эффектным шоу одна из самых известных моделей мира сделала фото в total look от Valentino.

Ее выбор пал на белый костюм, состоящий из кюлотов и массивной кофты. Наряд был декорирован пайетками, перьями и расшит цветными нитками. Образ довершила небольшая сумка ярко-розового цвета, ботильоны на каблуке и массивные солнцезащитные очки.

Что интересно, для показа Valentino Наоми Кэмпбелл сменила прическу – на этот раз она предпочла короткое каре.

Наомі Кемпбелл
Наоми Кэмпбелл/ Instagram / @imadskhairiph

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 

blog_ava
Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
сегодня
18642
Теги: LifeStyle Valentino Наоми Кэмпбелл Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Монике Белуччи – 54! Топ-4 мнения кинодивы
сегодня 16:02 Монике Белуччи – 54! Топ-4 мнения кинодивы
Юлія Девда 601
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
сегодня 12:00 Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
409
У TAYANNA – день рождения: 5 украинских песен от певицы
29 сентября 16:45 У TAYANNA – день рождения: 5 украинских песен от певицы
Юлія Девда 182
Королева эпатажа и бурлеска: как Дита фон Тиз покорила мир откровенными шоу – фото 18+
28 сентября 16:30 Королева эпатажа и бурлеска: как Дита фон Тиз покорила мир откровенными шоу – фото 18+
Юлія Михайлова 1164
Брижит Бардо – 85: жизненные правила секс-символа Франции 60-х годов
28 сентября 12:30 Брижит Бардо – 85: жизненные правила секс-символа Франции 60-х годов
Анастасія Манюхіна 981
Новости
Больше новостей
Залиште відгук