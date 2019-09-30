Наоми Кэмпбелл засветила экстраординарный наряд на модном показе в Париже

49-летняя Наоми Кэмпбелл не прекращает поражать поклонников своим необычным чувством стиля. Кроме изящества, присущего супермодели с большим опытом, она делает ставки на экстраординарность и индивидуальность в своих образах.

Один из луков в таком стиле Наоми Кэмпбелл засветила на самом ожидаемом показе парижской Недели моды накануне, 29 сентября.

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На своей странице в Instagram "черная пантера" поделилась фотографией с так называемой красной дорожки. Перед эффектным шоу одна из самых известных моделей мира сделала фото в total look от Valentino.

Ее выбор пал на белый костюм, состоящий из кюлотов и массивной кофты. Наряд был декорирован пайетками, перьями и расшит цветными нитками. Образ довершила небольшая сумка ярко-розового цвета, ботильоны на каблуке и массивные солнцезащитные очки.

Что интересно, для показа Valentino Наоми Кэмпбелл сменила прическу – на этот раз она предпочла короткое каре.



Наоми Кэмпбелл/ Instagram / @imadskhairiph