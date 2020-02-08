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Наталья Могилевская станет одним из тренеров " Лиги смеха"

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Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская появится на телеэкранах в новом амплуа. Звезда интригует поклонников не только личной жизнью, но и творческим развитием в разных сферах шоу-бизнеса.

Артистка Наталья Могилевская в очередной раз привлекает внимание к своей личности. Недавно она дала интервью для программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1", в котором призналась, кем работает ее бойфренд. А теперь на странице в инстаграме опубликовала сообщение, где рассказала о новой роли, в которой ее совсем скоро смогут увидеть зрители.

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Наталья поделилась радостной новостью относительно участия в новом для себя проекте. Она присоединится к числу тренеров в новом сезоне шоу "Лига смеха".

Я счастлива стать тренером двух прекрасных команд в проекте "Лига смеха"! Мы все стали слишком серьезными, нам не хватает легкости, радости и самоиронии. Поздравьте меня и пожелайте нам удачи,
– написала в публикации Могилевская.

Напомним, осенью 2019 года Наталья Могилевская презентовала клип на песню "Покохала", которую посвятила своему загадочному мужчине. А специально к Дню влюбленных певица готовит новую аранжировку известной композиции – медленную и сексуальную.

 Наталья Могилевская – Покохала: смотреть видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Наталия Могилевская
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