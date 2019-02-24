Не могу остаться в стороне, – Нищук высказался о скандале вокруг Нацотбора на Евровидение

На Евровидении Украину не могут представлять исполнители, которые не осознают, что Россия преступно аннексировала Крым 5 лет назад.

Люди искусства, находясь на виду, а тем более – представляя Украину на крупных международных конкурсах, должны оставаться сознательными гражданами Украины, считает министр культуры Украины Евгений Нищук.

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На своей Facebook-странице он признался, что является поклонником совершенно другой музыки, однако не мог оставаться в стороне от того резонанса, который возник вокруг нынешних финалистов Нацотбора на Евровидение-2019.

Обидно, что на пятый год открытой вооруженной агрессии РФ против Украины, осталась часть людей, особенно артистов, которые не осознают, что украинский Крым преступно аннексирован ровно 5 лет назад, не осознают, что тысячи наших Героев погибают на Донбассе именно за целостность нашего государства! Поэтому недопустимо, чтобы такие артисты представляли Украину,

– подчеркнул Нищук.

Отметим, что такого же мнения придерживается вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. По его мнению, нельзя закрывать глаза на то, что артист, который представляет Украину на международных конкурсах, ездит на выступления в Россию. Кириленко уверен: это – угроза информационной безопасности.

Что известно о скандале с группой ANNA MARIA на Нацотборе на Евровидение?

Скандал вызвал эфир с участницами группы, сестрами Опанасюк, на одном из украинских телеканалов. Они отказывались отвечать на вопрос об агрессии России в Украине, а Крым назвали "нашим". Также они сказали, что Украина просто потеряла полуостров.

Скандал с финалистками Нацотбора на Евровидение Анной и Марией Опанасюк: смотрите видео