Первые жертвы: в сети показали жуткий промо-ролик из "Игры престолов"

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"Игра престолов" 8 сезон
"Игра престолов" 8 сезон / HBO

Американский телеканал HBO активно готовится к премьере 8 сезона сериала, которая состоится уже 14 апреля. И пока фанаты выдвигают собственные теории о финале "Игры престолов", создатели заинтриговали новым промо-роликом с таинственными кадрами.

Видео появилось на YouTube-канале сериала 2 апреля. С момента публикации его посмотрели больше 5 миллионов раз.

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Промо-ролик "Игры престолов" смотрите онлайн:

В нем можно увидеть, как замок Винтерфелла опустел после страшной битвы с армией Короля Ночи. Среди руин и метели, которая пришла вместе с белыми ходаками, фанаты видят несколько неизменных атрибутов главных героев сериала: знак десницы короля, что принадлежит Тириону Ланнистеру; меч "Игла" Арьи Старк; перья трехглазого ворона, что всегда имел связь с Браном Старком или же это могут быть перья сокола (знак Арренов), что может символизировать Сансу Старк; перчатка (вероятно, Джейми Ланнистера) на руке неизвестного человека или же скелета, которого завалило снегом; окровавленный меч Джона Сноу. Что интересно, в конце промо-ролика невооруженным глазом можно увидеть силуэт движущегося человека. Но кто это – неизвестно.

Гра престолів
Скриншот из промо-ролика "Игры престолов" 8 сезон

"Боритесь за жизнь", – говорится в подписи к промо-ролику HBO.

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Что же случилось с героями сериала, действительно ли они не смогли удержать оборону Винтерфелла и кто из них действительно погиб? Это все мы узнаем уже меньше, чем за две недели.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.

Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоится на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, он будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.

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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Кино Игра престолов
Источник: LifeStyle 24
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