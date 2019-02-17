Певица Наталья Могилевская сменила имидж: неожиданные фото

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Наталья Могилевская сменила имидж
Наталья Могилевская сменила имидж / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Популярная певица Наталья Могилевская уже имеет весеннее настроение. Звезда решила сделать сюрприз для поклонников и изменить свою прическу.

Наталья Могилевская после творческого перерыва вернулась на большую сцену и активно взялась за свой блог в Instagram. Артистка делится с поклонниками яркими кадрами из будней и рассказывает новости, которые произошли с ней.

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Не забыла певица похвастаться и изменениями своего имиджа. Наталья Могилевская показала романтическое весеннее фото с цветами, засветив новую стрижку. Звезда заметно укоротила свои волосы и поинтересовалась у поклонников, идет ли ей такая прическа.

"Весна – новая стрижка. Вам как больше нравится? Длинные или короткие?" – спросила Наталья Могилевская.

Такие изменения имиджа одобрило немало пользователей сети. "Божественно красивая", "Наталья, вы неотразимы", "Вам с короткими волосами очень хорошо", "Молодит такая стрижка", "Такой весенний светлый образ", – написали с восторгом сторонники Натальи Могилевской.

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Теги: Музыка Новости Украины LifeStyle Красота Наталия Могилевская
Источник: 24 Канал
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