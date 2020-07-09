После последнего эпизода шоу "Холосятк-10" Даша Ульянова привлекла внимание всей Украины к своей личной жизни. Победительница проекта не скрывала, что у нее не сложились отношения с Максимом Михайлюком. И теперь Даша Ульянова заявила: она не одинока. Красавица закрутила роман с мужчиной, который старше ее на 20 лет.

Об этом она рассказала в ютуб-проекте "Без комплексов". Во время эфира Даша Ульянова призналась, что сейчас она в отношениях. О своем избраннике девушка решила рассказать не все. Так, победительница шоу "Холостяк-10" не рассекретила имя и фото бойфренда, однако не скрывала, что он на 20 лет старше и уже был в браке.

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"Был роман, он и сейчас даже есть, с новым мужчиной. Мы познакомились в компании, как-то у нас все завязалось... Я хотела хорошего отношения – я его получаю. Я не чувствую разницу никакую. Я ему всегда говорю: "Я так кайфую с тобой, потому что не чувствую ни какой-то там ментальной разницы, финансовой, возрастной". Мы на равных и хохочем постоянно. Путь к моему сердцу лежит через шутки", – призналась Даша Ульянова.

Красавица добавила, что в отношениях не требует ничего от любимого. Однако от своего бойфренда Даша Ульянова получает дорогие сюрпризы. Так, недавно он подарил девушке брендовую сумку от Balenciaga.

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Не обошла победительница шоу "Холостяк-10" и вопросов о романтическом проекте. Даша Ульянова не скрывает: после завершения шоу хотела наладить отношения с Максимом Михайлюком. Даже после того, как девушка узнала, что у героя проекта были интимные отношения с одной из участниц, она все же ждала беседы с Максимом. Не получив звонка, Даша Ульянова сама позвонила мужчине.

"Звонила, мы общались, но к консенсусу не приходили. Я звоню, начинается какое-то общение, снова вспоминаем проект, и все, меня накрывает: "Как ты мог?", и так далее. Еще хуже становилось. Лучше бы я не звонила. В момент, когда я звонила, надеялась на что-то. Возможно, на какое-то извинение, признание, которое не происходило", – добавила она.

Что известно об отношениях Максима Михайлюка

Да и герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк также имеет новые отношения. В СМИ подозревают, что его новой избранницей стала супермодель Дарья Хлистун. С эффектной девушкой Максим Михайлюк опубликовал общие фото, когда находился на отдыхе в Одессе. Это и спровоцировало слухи о романе, которые ни герой "Холостяка", ни Дария Хлистун не опровергли.

Максим Михайлюк с вероятной избранницей / Фото Instagram-Stories / @ flymax305