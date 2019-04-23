Rammstein показали декоммунизованную украинскую площадь в тизере нового альбома: видео

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Rammstein показали Херсон в тизере нового альбома
Rammstein показали Херсон в тизере нового альбома / facebook.com/Rammstein

Площадь в Херсоне появилась в видео культовой немецкой рок-группы Rammstein, которым музыканты анонсировали выход нового альбома.

В 20-секундном ролике, который появился на официальном Youtube-канале Rammstein, с высоты птичьего полета снимают Каховскую площадь в Херсоне.

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Видео анонсирует выход первого за 10 лет нового альбома группы, релиз которого запланирован на 17 мая.

На видео показана кольцевая развязка Каховской площади, а в ее центре – огромная спичка. За несколько дней ролик уже набрал более 1 миллиона просмотров.

Rammstein показали площадь в Херсоне в тизере нового альбома: смотрите видео

Еще недавно на этом месте стоял монумент "Три штыка", посвященный защитникам города от нацистов во время Второй мировой войны.

Каховская площадь в Херсоне на видео Rammstein и Google Maps: фотосравнение

 

Осенью 2018-го по закону о декоммунизации памятник был декоммунизован.

В конце марта вышел клип на песню Deutschland, которая войдет в новый альбом.

Rammstein – Deutschland: смотреть видео онлайн

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости Херсона Музыка Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Декоммунизация
Источник: 24 канал
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