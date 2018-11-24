Годовщина смерти легендарного музыканта: что вы знаете о Фредди Меркьюри

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Фредди Меркьюри
Фредди Меркьюри / 24 Канал

24 ноября 1991 года в своем доме умирает легендарный Фредди Меркьюри - лидер группы Queen – в Лондоне, Великобритания.

Легендарный Фаррух Булсара, которого весь мир знает как Фредди Меркьюри, родился 5 сентября 1946 года. Он прожил короткую, но насыщенную жизнь, став одним из самых ярких представителей британского рока.

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Хотя он прожил всего 45 лет, но большой след в мировой истории все-таки оставил! Хитами, которые он успел написать за жизнь, увлекается уже не одно поколение меломанов и обычных любителей хорошей музыки.

За день перед смертью Меркьюри официально подтвердил, что болен СПИДом. Слухи об этом распространялись еще с 1986-го, когда в прессу просочилась информация, что певец сдавал тест на смертельное заболевание.

Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете не только творчество культовой группы Queen, но и факты из жизни их непревзойденного вокалиста.

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Проходите тест и делитесь результатом с друзьями. Успехов!

 

 

Теги: Публикации Великобритания Музыка LifeStyle Кино Тесты
Источник: 24 Канал
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