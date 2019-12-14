Снова одинока: участница группы "НеАнгелы" рассказала про личное

Одна из звезд популярной группы "НеАнгелы" Виктория (настоящее имя – Екатерина Смеюха) призналась, что только в поисках настоящей любви. Весной этого года она сообщала, что счастлива в отношениях и даже готова к свадьбе. Однако, судя по всему, любовь не прошла испытание на прочность.

О своих предыдущих отношениях звезда не рассказывала. Она неоднократно повторяла, что счастье любит тишину. Такое заключение певица сделала после измены жениха каскадера Ивана Стрижакова, который незадолго после предложения закрутил роман с другой.

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После такого болезненного разрыва Виктория больше не афишировала личную жизнь, однако в этом году находилась в отношениях. Она не называла имя своего избранника, но убеждала, что он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

Их длительная дружба переросла в любовь, которую певица тщательно оберегала от посторонних глаз. Около полугода назад она выражала надежду, что совсем скоро их отношения перейдут на новый этап.

Однако этого не произошло и после грандиозного концерта группы "НеАнгелы" во Дворце Украина девушка сделала ошеломляющее признание журналистам "Звездного пути".

Я верю, надеюсь. Просто на сегодняшний день я одна у себя. И мое сердце открыто. Я надеюсь, что все таки я найду гармонию, женское счастье, о котором мечтаю всю жизнь,

– говорит Виктория.

Напомним, что другая участница популярной группы Слава Каминская официально развелась со своим мужем Эдгаром в начале июля этого года. Как утверждает сама знаменитость, причиной разрыва стало вмешательство родителей пары в их личную жизнь. Слава разочаровалась в мужчине, который не поддерживал жену в семейных конфликтах.