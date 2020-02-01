Стивен Кинг удалил страницу в фейсбуке: что об этом известно

Популярный американский писатель, которого называют "королем ужасов", автор более 200 произведений Стивен Кинг удалил свой аккаунт из социальной сети Фейсбук.

Стивен Кинг решил покинуть фейсбук. Об удалении страницы Стивен сообщил поклонникам в Твиттере. Такое решение легендарный псьменник принял из-за того, что его не устраивает политическая реклама в фейсбуке.

Читайте также: Самого молодого писателя фэнтези внесли в Книгу рекордов Украины: вдохновляющая история

Кинг объяснил фанатам, что ему надоела ложная информация в социальных сетях. Также он отметил, что администрация фейсбуке не прикладывает усилий для того, чтобы сохранить данные пользователей.

Я ухожу из фейсбука. Не нравится множество фейковой информации, которая есть в политической рекламе. Я также не уверен в способности сети защитить личную жизнь пользователей,

– пишет Стивен Кинг.

Автор добавил, что каждый желающий может подписаться на него в твиттере.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like. — Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020

Напомним, в ноябре прошлого года в прокат вышел фильм на книгу Стивена Кинга "Доктор сон", а теперь его можно посмотреть в сети на украинском.

"Доктор сон" – официальный трейлер (украинский): смотреть видео онлайн