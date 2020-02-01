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Стивен Кинг удалил страницу в фейсбуке: что об этом известно

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Стивен Кинг / Фото: Getty Images

Популярный американский писатель, которого называют "королем ужасов", автор более 200 произведений Стивен Кинг удалил свой аккаунт из социальной сети Фейсбук.

Стивен Кинг решил покинуть фейсбук. Об удалении страницы Стивен сообщил поклонникам в Твиттере. Такое решение легендарный псьменник принял из-за того, что его не устраивает политическая реклама в фейсбуке.

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Кинг объяснил фанатам, что ему надоела ложная информация в социальных сетях. Также он отметил, что администрация фейсбуке не прикладывает усилий для того, чтобы сохранить данные пользователей.

Я ухожу из фейсбука. Не нравится множество фейковой информации, которая есть в политической рекламе. Я также не уверен в способности сети защитить личную жизнь пользователей,
– пишет Стивен Кинг.

Автор добавил, что каждый желающий может подписаться на него в твиттере.

Напомним, в ноябре прошлого года в прокат вышел фильм на книгу Стивена Кинга "Доктор сон", а теперь его можно посмотреть в сети на украинском.

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Теги: LifeStyle Книги
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