Таки воссоединятся: стало известно о совместном выходе Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями
После многочисленных новостей в прессе о вражде герцогов Сассекских и Кембриджских, они таки появятся вместе на публике. Ведь, несмотря на трения между семьями, члены монаршей семьи обязаны исполнять королевские обязанности.
За последние полгода герцоги Сассекские осуществляли все меньше и меньше совместных выходов, а количество информации об их вражде только увеличивалось. Однако, как сообщает издание Daily Mail, в королевском календаре есть события, когда им придется переступить через свое недовольство друг другом и выйти в мир вчетвером.
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Согласно традициям Великобритании, 11 ноября британцы отмечают День памяти павших в Первой мировой войне. В прошлом году в этот день любимая четверка королевской семьи вместе появилась на службе в Вестминстерском аббатстве. И, как сообщает источник, в этом году их выход также будет в программе дня.
Этот день должен расставить все на свои места и позволить старшим членам семьи задуматься о том, что действительно для них важно,
– сказал инсайдер, приближенный к королевской семье.
Ожидается, что после традиционной службы представители монаршей семьи во главе с Елизаветой II соберутся в Альберт-холле на концерте, посвященном Дню памяти павших. Также в источнике отмечается, что на присутствии своих внуков с женами настояла сама королева. Она хочет, чтобы принцы Уильям и Гарри с семьями были единым целым, несмотря на жизненные обстоятельства.
Герцоги Сассекские и Кембриджские на службе в 2018 году/ Instagram / @katemidleton
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