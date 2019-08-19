Телеведущая Оля Фреймут перешла на пророссийский телеканал "Интер"

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Ольга Фреймут перешла на канал "Интер"
Ольга Фреймут перешла на канал "Интер" / Instagram / @freimutolia

Скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая живет в браке с мужем, генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко, будет вести новое ток-шоу об отношениях между мужчинами и женщинами на скандальном телеканале "Интер" в паре с другим журналистом – Романом Кадеминым.

Премьера нового ток-шоу на пророссийском телеканале в сентябре, сообщает пресс-служба телеканала. Также телеканал представил короткое видео-анонс на официальном YouTube-канале.

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"В программе будут темы, о которых боятся говорить, секреты, которыми принято делиться даже с самыми близкими, среди героев будут известные люди, от которых никогда не ждали откровений. В каждом из выпусков зрители смогут увидеть проблему глазами противоположного пола. Увидеть, чтобы вместе с ведущими и экспертами-профессионалами разобраться в запутанных и драматических жизненных ситуациях. Разобраться, чтобы мелодрамы и драмы не стали трагедиями. И не только в жизни героев программы, но и миллионов телезрителей", – комментирует ток-шоу пресс-служба.

Анонс ток-шоу с Фреймут на телеканале "Интер": смотрите видео

Не все поклонники в сети с восторгом отреагировали на новость, раскритиковав скандальный телеканал.

"Как можно было пойти на "Интер"? Разочарование", "Оля, почему "Интер"? Канал, который я не смотрю и смотреть не буду, даже с Вами. Разочарование", "Не ходите по другим каналам, верно?", – пишут пользователи в комментариях к публикации Фреймут в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

Добавим, "Интер" не раз попадал в скандалы. В 2018 году Нацсовет оштрафовал телеканал "Интер" на 4 миллиона 46 тысячи гривен (25% лицензионного сбора) за концерт к так называемому Дню победы, который вещатель в своем эфире продемонстрировал 9 мая. В частности, канал обвиняют в разжигании розни.

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Теги: Журналисты СМИ Новости LifeStyle LifeStyle Скандал Скандал с Интером Ольга Фреймут
Источник: LifeStyle 24
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