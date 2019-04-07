Телохранитель Эда Ширана "затроллил" певца в сети: курьезные фото

Телохранитель популярного британского певца Эда Ширана Кевин Майерс стал настоящей звездой в социальной сети Instagram.

Так, Майерс регулярно публикует шуточные снимки со своим боссом на странице в Instagram.

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За аккаунтом Кевина в сети следят более 900 тысяч подписчиков. Каждое фото с Эдом телохранитель, который работает с певцом с 2015 года, дополняет смешной подписью. Так, Майерс часто называет поп-музыканта "любимкой", а себя "папой".

К примеру, телохранитель показал смешное фото в честь Дня всех влюбленных с артистом.

"У меня был насыщенный событиями День святого Валентина с любимкой", – подписал он.

Предлагаем пересмотреть самые забавные фото Кевина с Эдом Шираном​: