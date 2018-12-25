Токсикоз и усталость: как отпраздновала Рождество беременная Эми Шумер

Голливудская актриса Эми Шумер, которая ожидает появления первенца, переживает сильный токсикоз при беременности. Звезда показала поклонникам короткий ролик о том, как она празднует Рождество вместе с симптомами гиперемезиса.

На днях Эми внезапно оказалась в больнице из-за гиперемезиса, который часто появляется у беременных женщин. Симптомами являются сильная тошнота, регулярная рвота, ощущение слабости.

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На своей странице в Instagram Шумер опубликовала видео, как ей пришлось остановить машину и выйти на проезжую часть из-за токсикоза – ее стошнило прямо на обочину.

"Такое Рождество", – написала она в подписи к короткому видео.

Смотрите видео с Эми Шуфер:

"Но все, кто говорит, что второй триместр пережить легче, что-то недоговаривают. Мне по-прежнему нехорошо из-за гиперемезиса. Очень повезло, что скоро стану мамой, но есть некоторые трудности. Благодарна врачам и медсестрам, которые заботятся обо мне", – написала Эми Шумер, когда попала в больницу.



Эми Шумер / Instagram / @amyschumer



Муж Эми Крис Фишер/ Instagram / @amyschumer

Напомним, что Эми Шумер вышла замуж за своего возлюбленного, шеф-повара Криса Фишера, в Малибу. Свадебная церемония состоялась тайно, однако впоследствии появились фото, где среди 80 приглашенных гостей можно было увидеть близких подруг актрисы – Дженнифер Энистон и Дженнифер Лоуренс. Уже в конце октября звезда откровенно призналась, что ожидает появления первенца.

Кто такая Эми Шумер? Популярная комедийная актриса, известная по ролям в фильмах "Красотка на всю голову", "Девушка без комплексов", "Ищу друга на конец света", "Бесстыдное путешествие", "Отважные" и др. Эми Шумер известна также участием в протестах: звезда неоднократно присоединялась к людям, которые выступали против политиков, которые засветились в секс-скандалах.