Total black: Леся Никитюк засветила сексапильный образ в Париже

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Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся прилетела в Париж, где уже посетила показ украинского дизайнера Andre Tan, который состоялся в рамках парижской Недели моды.

На показ новой коллекции Andre Tan Леся Никитюк пришла в компании других украинских знаменитостей. Рядом с телеведущей сидела певица Оля Полякова, а напротив – Юрий Горбунов, который также прилетел в Париж со своей женой Екатериной Осадчей.

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Леся Никитюк для выхода во французской столице моды подготовила несколько стильных образов. Новые снимки звезда опубликовала на своей инстаграм-странице.

Так, одним из "аутфитов" стал total black look. Телеведущая, которую в Сети сравнивают с итальянкой Кьярой Ферраньи, примерила черное мини-платье в стиле жакета с одним открытым плечом. Дополнили образ Леси туфли-лодочки на каблуке, маленькая сумка и колготы в гороховый принт.

"Lady Le в Париже", – добавила Леся в подписи.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Леся Никитюк Неделя моды
Источник: LifeStyle 24
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