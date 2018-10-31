Ты верила в меня, когда я сдавался, – Хью Джекман растрогал сеть рассказом о жене

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Хью Джекман растрогал сеть рассказом о жене
Хью Джекман растрогал сеть рассказом о жене / Instagram / @thehughjackman

50-летний голливудский актер Хью Джекман и старше него на 12 лет Деборра-Ли Фернесс считаются одной из самых крепких семейных пар. На днях супруги успешно доказали это мнение.

Хью Джекман стал лауреатом премии имени Кирка Дугласа. Церемония вручения состоялась во время Santa Barbara International Film Festival. Голливудский актер был тронут такой наградой и посвятил ее своей жене Деборре.

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Как сообщают журналисты Contact Music, Хью Джекман публично рассказал о своей семейной жизни, отметив, что именно жена мотивирует его на немало дел и продолжает верить в его успех, даже когда сам австралиец сдается.

"Моя жизнь начинается, когда камера выключена. Ты верила в меня, когда я сдавался. Ты любила меня с таким уважением и глубиной, что я даже не знал, что такое существует. Да и до сих пор не думаю, что я на такое заслуживаю. Ты мотивировала меня и поощряла, когда я боялся рисковать. Ты улыбкой заставляла меня смеяться. Своей любовью заставляла полюбить все, что я делаю в моей жизни, поэтому я разделяю эту (возможность, – 24 канал) с тобой", – признался Хью Джекман, розчувствовав немало людей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hugh Jackman (@thehughjackman)

 

Кроме этого, актер рассказал, насколько важна для него жена. Хью Джекман отметил, что дорожит отношениями с Деборрой и не представляет без нее жизни. В то же время все свои награды, полученные за работу в Голливуде, красавец разделяет со своей женой.

"Каждый раз, когда я выхожу на сцену, на церемонии награждения "Оскар", я кладу ладонь на сердце и в толпе ищу взглядом Деб. Таким образом я благодарю ее, потому что для меня это очень важно", – добавил Хью Джекман.

Кто такой Хью Джекман?Австралийский актер, который сыграл в популярных фильмах "Престиж", "Реальная сталь", "Пленницы", "Австралия", "Список контактов", "Ван Хелсинг", "Кейт и Лео", "Величайший шоумен", "Эдди "Орел" и др. Знаковой была и роль Хью Джекмана в серии фильмов "Люди Икс", где он сыграл роль Росомахи. Что касается личной жизни, то в 1996 году он женился на актрисе Деборре-Ли Фернесс. Пара усыновила двоих детей – Оскара-Максимилиана и Аву Элиот.

Теги: LifeStyle Хью Джекман Награды Кино Голливуд
Источник: Lifestyle
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