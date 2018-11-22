Украинские артисты выступят на масштабном концерте в России: известны имена
Ряд украинских артистов, которые любят гастролировать в России, вновь собрались туда с выступлениями на самом масштабном в РФ концерте "Песня года". Событие состоится 1 декабря в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.
Имена украинских звезд, которые выступят на концерте, указаны на афише на официальной странице мероприятия в Instagram.
"Друзья, уже совсем скоро состоится главное музыкальное событие – "Песня года-2018"! Самые яркие артисты исполнят хиты уходящего года! Всех ждем 1 декабря в с/к "Олимпийский", чтобы вместе насладиться праздником музыки! Грандиозный концерт подарит вам невероятный фейерверк эмоций! Приходите, будет незабываемо!" – говорится в тексте сообщения.
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Согласно информации на афише, участие в концерте "Песня года" примут Ани Лорак, Елка, Светлана Лобода, София Ротару и Таисия Повалий.
В комментариях к записи организаторы отметили, что украинский исполнитель Alekseev также примет участие в этом мероприятии, но выступит на концертах в Санкт-Петербурге и Дюссельдорфе.
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