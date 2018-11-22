Украинские артисты выступят на масштабном концерте в России: известны имена

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Украинские певицы выступят на концерте "Песня года" в России
Украинские певицы выступят на концерте "Песня года" в России / Коллаж 24 канал

Ряд украинских артистов, которые любят гастролировать в России, вновь собрались туда с выступлениями на самом масштабном в РФ концерте "Песня года". Событие состоится 1 декабря в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.

Имена украинских звезд, которые выступят на концерте, указаны на афише на официальной странице мероприятия в Instagram.

"Друзья, уже совсем скоро состоится главное музыкальное событие – "Песня года-2018"! Самые яркие артисты исполнят хиты уходящего года! Всех ждем 1 декабря в с/к "Олимпийский", чтобы вместе насладиться праздником музыки! Грандиозный концерт подарит вам невероятный фейерверк эмоций! Приходите, будет незабываемо!" – говорится в тексте сообщения.

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Согласно информации на афише, участие в концерте "Песня года" примут Ани Лорак, Елка, Светлана Лобода, София Ротару и Таисия Повалий.

В комментариях к записи организаторы отметили, что украинский исполнитель Alekseev также примет участие в этом мероприятии, но выступит на концертах в Санкт-Петербурге и Дюссельдорфе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, уже совсем скоро состоится главное музыкальное событие - «Песня года-2018»! Самые яркие артисты исполнят хиты уходящего года! Всех ждём 1 декабря в с/к Олимпийский, чтобы вместе насладиться праздником музыки! Грандиозный концерт подарит вам невероятный фейерверк эмоций! Приходите, будет незабываемо! . @leratv @sofiarotaru.official @fkirkorov @lobodaofficial @nikolaibaskov @irinaallegrovaofficial @gvleps @anilorak @meladze.ru @orbakaite_k @valeriya @lazarevsergey @gagara1987 @dubtsova_official @egorkreed @lenatemnikovaofficial @bilanofficial @igor_nikolaev_music @elkasinger @laima_vaikule_official @agutinleonid @avarum @oleggazmanov @lolitamilyavskaya @astudio_group @thenightsnipers @alsou_a @buinovofficial @arthurpirozhkov @yulianna_karaulova @presnyakovvladimir @tpovaliyofficial @denisklyaver @jasmin @buritomusic @therrmaitz @artikastiofficial @kudaibergenov.dimash @panaiotov @nastya_slava @intarsofficial @zara_music @mband.official @katya_iowa @doredos_official @vjkatyaguseva |•#песнягода #песнягода2018•|#лобода #филиппкиркоров #анилорак #димашкудайбергенов#полинагагарина#сергейлазарев#еленатемникова#димабилан#григорийлепс #дианаарбенина#егоркрид#леракудрявцева#николайбасков

Допис, поширений ПЕСНЯ ГОДА (@pesnyagoda_official)

 

Теги: Новости Украины Новости России LifeStyle Музыка София Ротару Таисия Повалий Светлана Лобода Ани Лорак Российские гастролеры Концерты
Источник: 24 канал
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