Украинские артисты выступят на масштабном концерте в России: известны имена

Ряд украинских артистов, которые любят гастролировать в России, вновь собрались туда с выступлениями на самом масштабном в РФ концерте "Песня года". Событие состоится 1 декабря в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.

Имена украинских звезд, которые выступят на концерте, указаны на афише на официальной странице мероприятия в Instagram.

"Друзья, уже совсем скоро состоится главное музыкальное событие – "Песня года-2018"! Самые яркие артисты исполнят хиты уходящего года! Всех ждем 1 декабря в с/к "Олимпийский", чтобы вместе насладиться праздником музыки! Грандиозный концерт подарит вам невероятный фейерверк эмоций! Приходите, будет незабываемо!" – говорится в тексте сообщения.

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Согласно информации на афише, участие в концерте "Песня года" примут Ани Лорак, Елка, Светлана Лобода, София Ротару и Таисия Повалий.

В комментариях к записи организаторы отметили, что украинский исполнитель Alekseev также примет участие в этом мероприятии, но выступит на концертах в Санкт-Петербурге и Дюссельдорфе.