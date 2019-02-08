Умер Сергей Юрский: что известно об актере советских фильмов

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Сергей Юрский умер - причина смерти актера и что он говорил об Украине
Умер Сергей Юрский / sobesednik.ru

Российский актер, режиссер и поэт Сергей Юрский умер в возрасте 83 лет от остановки сердца. Произошло это сегодня, 8 февраля, в Москве.

О смерти киноактера сообщила дочь Сергея Юрского Дария. Прощание с покойным актером кино состоится в в Театре Моссовета, дата пока не определена. Известно, что его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, передает агентство ТАСС.

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"Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение", – подтвердила смерть отца Дарья Юрская. У киноактера и режиссера, кроме дочери, осталась жена Наталья Тенякова.

Сергей Юрский за свою творческую карьеру снялся во многих фильмах, в частности, наибольшую славу он получил благодаря ролям в фильмах "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя", "Человек ниоткуда", "Золотой теленок "и многих других.

Помер Сергій Юрський
Сергей Юрский на съемках фильма "Любовь и голуби", 1984 / Live Journal

Актер получил немало наград за вклад в развитие культуры России – он получил два почетных ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, а также в 2000 году получил медаль Пушкина и стал лауреатом премии "Кинотавр".

Сергей Юрский в 2003 году вместе с коллегами призвал российские власти прекратить войну в Чечне, а в 2006 году присоединился к обращению, которое осуждало принудительную депортацию граждан Грузии из России. Киноактер в 2007 году обращался к президенту РФ Владимиру Путину покинуть пост по окончании второго срока, но впоследствии открестился от этого поступка. Часто участвовал в массовых акциях протеста оппозиции и выступал за освобождение российских активистов.

Помер Сергій Юрський
Умер Сергей Юрский / Ракурс

Что касается Украины, то он осудил вмешательство России "в дела соседней страны" и не поддержал аннексию Крыма Россией. Поэтому Министерство культуры Украины включило Юрского в "белый список" артистов, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии России.

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Теги: Новости России LifeStyle Потери
Источник: 24 Канал
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