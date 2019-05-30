В голубом традиционном платье: королева Иордании примерила стильный наряд для ужина

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Королева Иордании
Королева Иордании / Instagram / @queenrania

В мусульманских странах до 4 июня продолжается священный месяц Рамадан. Так, королева Иордании Рания показала в социальных сетях, как она провела ифтар (вечерний прием пищи во время Рамадана) с сиротами в четверг, 29 мая.

Об этом иорданская королева сообщила на своей странице в Instagram и показала короткие ролики в Stories, как она провела ифтар.

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"Их Величества король Абдалла II и королева Рания Аль Абдулла принимают ифтар для группы сирот из всех областей, в детском музее Иордан", – говорится в подписи к фото.

Компанию женщине составил ее муж, король Иордании Абдалла II. Для публичного выхода Рания, которая является очень популярной в стране, потрясла выбором яркого платья.

Так, на иорданской королеве – длинное голубое платье в традиционном стиле, украшенное золотым воротником и поясом. Дополнили образ туфли в тон на устойчивых каблуках.

 

Королева Йорданії
Королева Иордании с мужем / Instagram-Stories / @queenrania

Королева Йорданії
Королева Иордании с мужем / Instagram-Stories / @queenrania

Королева Йорданії
Королева Иордании с мужем / Instagram-Stories / @queenrania

Королева Йорданії
Королева Иордании на ифтаре / Instagram-Stories / @queenrania

Королева Йорданії
Королева Иордании на ифтаре / Instagram-Stories / @queenrania

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Теги: Стиль и мода Новости LifeStyle LifeStyle Мода Иордания Рания, королева Иордании
Источник: LifeStyle 24
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