В голубом традиционном платье: королева Иордании примерила стильный наряд для ужина
В мусульманских странах до 4 июня продолжается священный месяц Рамадан. Так, королева Иордании Рания показала в социальных сетях, как она провела ифтар (вечерний прием пищи во время Рамадана) с сиротами в четверг, 29 мая.
Об этом иорданская королева сообщила на своей странице в Instagram и показала короткие ролики в Stories, как она провела ифтар.
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"Их Величества король Абдалла II и королева Рания Аль Абдулла принимают ифтар для группы сирот из всех областей, в детском музее Иордан", – говорится в подписи к фото.
Компанию женщине составил ее муж, король Иордании Абдалла II. Для публичного выхода Рания, которая является очень популярной в стране, потрясла выбором яркого платья.
Так, на иорданской королеве – длинное голубое платье в традиционном стиле, украшенное золотым воротником и поясом. Дополнили образ туфли в тон на устойчивых каблуках.
Королева Иордании с мужем / Instagram-Stories / @queenrania
Королева Иордании с мужем / Instagram-Stories / @queenrania
Королева Иордании с мужем / Instagram-Stories / @queenrania
Королева Иордании на ифтаре / Instagram-Stories / @queenrania
Королева Иордании на ифтаре / Instagram-Stories / @queenrania