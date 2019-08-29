В Новой Зеландии туристам запретили плавать с дельфинами: подробности

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Дельфины
Дельфины / Instagram / @animals.qoq

Купание с дельфинами или экскурсии рядом с их территорией пользуются большой популярностью среди любителей подводного мира. Однако, как отмечают экологи, такое веселье вредит их существованию. Именно поэтому чиновники Новой Зеландии решили запретить этот вид развлечений, предложив выгодную всем альтернативу.

О том, что туристы, прибывающие в Новую Зеландию, больше не смогут купаться вместе с дельфинами круглосуточно, сообщает издание Independent.

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В источнике отмечают, что этот вид развлечений вредит существованию целого вида, поскольку тесный контакт и общение с людьми отвлекает дельфинов от отдыха, сна, а также, что наиболее важно, от заботы о потомстве и полноценного питания.

Также чиновники Новой Зеландии аргументируют такой запрет тем, что шум лодок "забирает" у дельфинов около 86% светового дня, который они могли бы проводить при отсутствии интенсивного движения. Поэтому дельфины быстро истощаются и рано умирают.

Туры на водном транспорте у восточного побережья, где проживает немало дельфинов, запретили, а на остальной территории уменьшили до 20 минут. В местах, где посмотреть на животных разрешено, можно находиться только утром и до обеда, чтобы дельфины могли больше времени чувствовать себя "дома".

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Путешествия Экология
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