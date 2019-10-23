В платье небесного цвета: Елена Зеленская очаровала элегантным образом в Японии – фото
Президент Украины Владимир Зеленский и украинская первая леди Елена на днях прилетели в Японию, чтобы стать гостями на интронизации императора Японии Нарухито. Супруги посетили торжественный бал, устроенный после церемонии восхождения нового императора на престол.
Для вечернего выхода на балу в честь императора Японии Елена Зеленская подготовила потрясающий образ. Жена украинского президента выглядела роскошно в оригинальном платье небесного цвета.
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Создал платье именно украинский бренд FROLOV, который одевает немало украинских звезд. Так, асимметричный наряд идеально подчеркнул стройную фигуру первой леди Украины.
Очень эффектно выглядели и трендовые аксессуары на Зеленской. Ее образ дополняет интересное украшение для волос со стразами, клатч в тон, а также туфли на высоком каблуке.
Искренне благодарны за приглашение на торжественный прием по случаю восхождения императора Нарухито на престол и возможность лично поздравить его величество и императрицу Масако,
– добавила в подписи жена Владимира Зеленского.
Супружество Зеленских на церемонии интронизации Императора Японии / Instagram / @olenazelenska_official
Супружество Зеленских на церемонии интронизации Императора Японии / Instagram / @olenazelenska_official
Елена Зеленская на церемонии интронизации Императора Японии / elle.ua
Елена Зеленская на церемонии интронизации Императора Японии / elle.ua
Елена Зеленская на церемонии интронизации Императора Японии / elle.ua
Добавим, для первого дня визита украинской президентской четы Японии Елена Зеленская одевала не менее элегантный желтый наряд.
Почему в Японии появился новый император?Еще в 2016 году японский император Акихито впервые заявил, что хотел бы отречься от престола. Причиной такого решения был почтенный возраст и состояние здоровья (император перенес операцию на сердце и преодолел рак). В связи с этим парламент Японии разрешил Акихито официально отречься от престола и передать полномочия своему сыну. Ранее Нарухито мог получить титул императора только после смерти отца.
В апреле 2019 года 85-летний Акихито стал первым монархом Японии, который за последние 200 лет добровольно сложил свои полномочия. Его место занял старший сын. На престол Нарухито взошел в первый день мая. Теперь же император устроил официальную церемонию, пригласив на событие высокопоставленных чиновников со всего мира.
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