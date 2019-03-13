В сексуальных нарядах без белья: "ангелы" Victoria's Secret сходили на вечеринку

Нью-Йорк всегда предлагает звездам яркие светские мероприятия, на которых они могут покрасоваться в сексуальных нарядах. Так, "ангелы" Victoria's Secret засветились на стильной вечеринке, прогремевшей на Таймс-Сквер.

Сеть знаменитых отелей Edition недавно получила еще одно здание в сердце Нью-Йорка. По такому случаю владельцы сети организовали грандиозную вечеринку, на которую пригласили голливудских звезд.

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Среди гостей праздника были "ангелы" Victoria's Secret Кендалл Дженнер, Джордан Данн и Эльза Хоск. Компанию им составила знаменитая модель и жена Джастина Бибера – Хейли Болдуин. Стройные манекенщицы выбрали эффектные платья, под которые не одели нижнее белье, что придало сексуальности их образам.

Только Эльза Хоск выбрала штанний костюм в полоску, верх которого был с соблазнительными прорезями. На фоне своих коллег сексапильная модель, которая любит фотографироваться обнаженной, выглядела удивительно скромно.



Модели Victoria's Secret на вечеринке / Getty Images