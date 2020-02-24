"Ведьмак" 2 сезон: Netflix анонсировал новый актерский состав сериала

Поскольку фанаты сериала "Ведьмак" рассекретили, что съемки второго сезона начались раньше, чем планировалось, создатели проекта решили еще больше заинтриговать зрителей, которые ждут премьеру. В сети появился список нового актерского состава 2 сезона "Ведьмака".

Полный список новых актеров появился на официальной странице Netflix в твиттере.

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Представители потокового сервиса заявили, что к известным ранее персонажам добавится еще семь новых героев. Все они будут задействованы и представлены во втором сезоне, выход которого запланирован на 2021 год.

Как мы сообщали ранее, в сериале снимется Кристофер Хивью, который известен ролью Тормунда в телесериале "Игра престолов". Он сыграет роль одного из новых персонажей. Также в съемках участвуют другие новые актеры.

Актеры 2 сезона "Ведьмака"

Кристофер Хивью

Пол Буллион (Paul Bullion)

Ясень Атор

Агнес Борн

Аиша Фабьен Росс

Мессия Симсон

Туе Эрстед Расмуссен

Добавим, что точная дата выхода 2 сезона "Ведьмака" пока неизвестна, однако вряд ли премьера состоится в этом году. Ведь на съемки 8 эпизодов 1 сезона ушло около 14 месяцев.

Кстати: На съемках 2 сезона "Ведьмака" была замечена армия эльфов

The Continent just got a little bigger. Here's the new cast of #TheWitcher Season 2:



Yasen Atour as Coen

Agnes Bjorn as Vereena

Paul Bullion as Lambert

Kristofer Hivju as Nivellen

Thue Ersted Rasmussen as Eskel

Aisha Fabienne Ross as Lydia

Mecia Simson as Francesca — NX (@NXOnNetflix) February 21, 2020

Что известно о сериале "Ведьмак"?

"Ведьмак" – это экранизированный сериал, снятый по мотивам серии книг польского писателя Анджея Сапковского, а также культовой одноименной игры The Witcher. В компьютерной игре события происходят в средневековом фэнтезийном мире. В ней рассказывается про одного из ведьмаков того времени – Геральта, который, собственно, стал главным героем будущего сериала. Весь сюжет многоэпизодной ленты разворачивается вокруг его истории.

Режиссером сериала "Ведьмак" стал Томек Багински, шоураннером проекта – Лорен Шмидт Хиссрих, а исполнительными продюсерами – Шон Дэниел, Джейсон Браун и Ярек Савко. Над постановками боев работал знаменитый словацкий каскадер Владимир Фурдик, который ранее исполнял сложные трюки в сериале "Игра престолов". В первом сезоне представлено восемь эпизодов.

Ведьмак: трейлер на украинском онлайн