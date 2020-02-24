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"Ведьмак" 2 сезон: Netflix анонсировал новый актерский состав сериала

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"Ведьмак" 2 сезон / IMDb

Поскольку фанаты сериала "Ведьмак" рассекретили, что съемки второго сезона начались раньше, чем планировалось, создатели проекта решили еще больше заинтриговать зрителей, которые ждут премьеру. В сети появился список нового актерского состава 2 сезона "Ведьмака".

Полный список новых актеров появился на официальной странице Netflix в твиттере.

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Представители потокового сервиса заявили, что к известным ранее персонажам добавится еще семь новых героев. Все они будут задействованы и представлены во втором сезоне, выход которого запланирован на 2021 год.

Как мы сообщали ранее, в сериале снимется Кристофер Хивью, который известен ролью Тормунда в телесериале "Игра престолов". Он сыграет роль одного из новых персонажей. Также в съемках участвуют другие новые актеры.

Актеры 2 сезона "Ведьмака"

  • Кристофер Хивью
  • Пол Буллион (Paul Bullion)
  • Ясень Атор
  • Агнес Борн
  • Аиша Фабьен Росс
  • Мессия Симсон
  • Туе Эрстед Расмуссен

Добавим, что точная дата выхода 2 сезона "Ведьмака" пока неизвестна, однако вряд ли премьера состоится в этом году. Ведь на съемки 8 эпизодов 1 сезона ушло около 14 месяцев.

Кстати: На съемках 2 сезона "Ведьмака" была замечена армия эльфов

Что известно о сериале "Ведьмак"?

"Ведьмак" – это экранизированный сериал, снятый по мотивам серии книг польского писателя Анджея Сапковского, а также культовой одноименной игры The Witcher. В компьютерной игре события происходят в средневековом фэнтезийном мире. В ней рассказывается про одного из ведьмаков того времени – Геральта, который, собственно, стал главным героем будущего сериала. Весь сюжет многоэпизодной ленты разворачивается вокруг его истории.

Режиссером сериала "Ведьмак" стал Томек Багински, шоураннером проекта – Лорен Шмидт Хиссрих, а исполнительными продюсерами – Шон Дэниел, Джейсон Браун и Ярек Савко. Над постановками боев работал знаменитый словацкий каскадер Владимир Фурдик, который ранее исполнял сложные трюки в сериале "Игра престолов". В первом сезоне представлено восемь эпизодов.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Сериал "Ведьмак"
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