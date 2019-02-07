Загадочная Моника Беллуччи украсила обложку польского журнала: фото

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Моника Беллуччи
Моника Беллуччи / www.gettyimages.com

Знаменитая 54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в чувственной фотосессии для польского журнала "Uroda Życia" ("Красота жизни").

Новое фото, которое украсило обложку, издание опубликовало на своей странице в Instagram.

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На черно-белом снимке актриса позирует в блузке в полоску. Ее образ завершает традиционный для Моники макияж с акцентом на глазах.

В интервью журналу Беллуччи заявила, что не нужно скрывать свой возраст, стесняться своих желаний быть известной, сексуальной, достигать новых карьерных вершин, любить и наслаждаться сексом.


Моника Беллуччи / Uroda Życia


Моника Беллуччи / Uroda Życia

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Теги: Мода LifeStyle Моника Беллуччи
Источник: 24 канал
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