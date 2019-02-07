Загадочная Моника Беллуччи украсила обложку польского журнала: фото
Знаменитая 54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в чувственной фотосессии для польского журнала "Uroda Życia" ("Красота жизни").
Новое фото, которое украсило обложку, издание опубликовало на своей странице в Instagram.
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На черно-белом снимке актриса позирует в блузке в полоску. Ее образ завершает традиционный для Моники макияж с акцентом на глазах.
В интервью журналу Беллуччи заявила, что не нужно скрывать свой возраст, стесняться своих желаний быть известной, сексуальной, достигать новых карьерных вершин, любить и наслаждаться сексом.
Моника Беллуччи / Uroda Życia
Моника Беллуччи / Uroda Życia
Источник: 24 канал
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