Загадочная Моника Беллуччи украсила обложку польского журнала: фото

Знаменитая 54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в чувственной фотосессии для польского журнала "Uroda Życia" ("Красота жизни").

Новое фото, которое украсило обложку, издание опубликовало на своей странице в Instagram.

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На черно-белом снимке актриса позирует в блузке в полоску. Ее образ завершает традиционный для Моники макияж с акцентом на глазах.

В интервью журналу Беллуччи заявила, что не нужно скрывать свой возраст, стесняться своих желаний быть известной, сексуальной, достигать новых карьерных вершин, любить и наслаждаться сексом.



Моника Беллуччи / Uroda Życia



Моника Беллуччи / Uroda Życia