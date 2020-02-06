Золотая Юла 2020: объявлен лонг-лист украинской кинопремии
Четвертая Национальная кинопремия Золотая Юла опубликовала перечень фильмов, которые будут бороться за места в номинациях в 2020 году. На конкурс было подано 88 лент, из которых 85 были допущены к премии.
Среди номинированных украинских лент, в списке номинантов оказались: 16 полнометражных игровых, 29 короткометражных игровых, 20 документальных, 19 короткометражных анимационных и один полнометражный анимационный фильм.
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Голосование за лучшие фильмы, которые попадут в номации конкурса, завершится в марте 2020 года. Всего Золотая Юла будет вручать награды в 22 категориях, две из которых – являются новыми: "Лучшие визуальные эффекты" и "Открытие года". Сама же церемония награждения премиями Золотая Юла 2020 состоится 28 апреля в КВЦ "Парковый".
Лонг-лист премии Золотая Юла 2020:
Полнометражный игровой фильм:
"Вулкан"
"Отель Эдельвейс"
"Гуцулка Ксеня"
"Домой"
"Запрещенный"
"Захар Беркут"
"Иловайск 2014. Батальон Донбасс"
"История Лизы"
"Кошмарный директор или Школа №5"
"Круты 1918"
"Мои мысли тихие"
"Сквот32"
"Только чудо"
"Фокстер и Макс"
"Неприятность на 5baksiv"
"Черный ворон"
Короткометражный игровой фильм:
"Int. Kitchen. Night"
"Maternité"
"Solitude"
"Адамовна"
"Анна"
"Окно"
"Влипли"
"Гроб"
"Взрослый"
"Звери"
"Обесцвеченная"
"Иммунотификация"
"Человек с фотоаппаратом"
"Малая"
"Марго"
"Между строк"
"Молодой, но это пройдет"
"Момент"
"Ночной Быстрый"
"Нормальная"
"Операция Д.У.П.А."
"Психро"
"Рождественские истории"
"Сын"
"Синтетическая Любовь"
"Солнышко"
"Суд Линча"
"В нашей синагоге"
"Урок"
Документальный полнометражный фильм:
"365 дней, также известные как год"
"Божественные"
"Братья по оружию"
"Дом"
"Выбор"
"Где ты, Адам?"
"С Украиной в Голливуд"
"Заповедник "Аскания""
"История Зимнего сада"
"Человек с табуретом"
"Малевич"
"Панорама"
"Взгляд из инвалидной коляски"
"Портрет на фоне гор"
"Разделительные Вживую"
"Рубеж. Грубешевская операция"
"Рушковци. Путь Мастера"
"Соловей поет"
"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"
"Verdict 19"
Короткометражный анимационный фильм:
"Большое светлое будущее"
"Качели"
"Ежик в Африке"
"Казак Варвара и Днепр"
"Любовь"
"Легенда о драконе"
"Лесная песня"
"Город Льва"
"Петровка-реквием"
"Пока не станет черным"
"Помрачение Анны" ("Потьмара Анни")
"Пуповина"
"Рушник"
"Сама себе здесь"
"Соловей"
"Коснуться неба"
"Хосе"
"Царь Плакса и Лоскотон"
"Цирк на проводе"
Полнометражный анимационный фильм:
"Клара и волшебный дракон"