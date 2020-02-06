Золотая Юла 2020: объявлен лонг-лист украинской кинопремии

Четвертая Национальная кинопремия Золотая Юла опубликовала перечень фильмов, которые будут бороться за места в номинациях в 2020 году. На конкурс было подано 88 лент, из которых 85 были допущены к премии.

Среди номинированных украинских лент, в списке номинантов оказались: 16 полнометражных игровых, 29 короткометражных игровых, 20 документальных, 19 короткометражных анимационных и один полнометражный анимационный фильм.

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Голосование за лучшие фильмы, которые попадут в номации конкурса, завершится в марте 2020 года. Всего Золотая Юла будет вручать награды в 22 категориях, две из которых – являются новыми: "Лучшие визуальные эффекты" и "Открытие года". Сама же церемония награждения премиями Золотая Юла 2020 состоится 28 апреля в КВЦ "Парковый".

Лонг-лист премии Золотая Юла 2020:

Полнометражный игровой фильм:

"Вулкан"

"Отель Эдельвейс"

"Гуцулка Ксеня"

"Домой"

"Запрещенный"

"Захар Беркут"

"Иловайск 2014. Батальон Донбасс"

"История Лизы"

"Кошмарный директор или Школа №5"

"Круты 1918"

"Мои мысли тихие"

"Сквот32"

"Только чудо"

"Фокстер и Макс"

"Неприятность на 5baksiv"

"Черный ворон"

Короткометражный игровой фильм:

"Int. Kitchen. Night"

"Maternité"

"Solitude"

"Адамовна"

"Анна"

"Окно"

"Влипли"

"Гроб"

"Взрослый"

"Звери"

"Обесцвеченная"

"Иммунотификация"

"Человек с фотоаппаратом"

"Малая"

"Марго"

"Между строк"

"Молодой, но это пройдет"

"Момент"

"Ночной Быстрый"

"Нормальная"

"Операция Д.У.П.А."

"Психро"

"Рождественские истории"

"Сын"

"Синтетическая Любовь"

"Солнышко"

"Суд Линча"

"В нашей синагоге"

"Урок"

Документальный полнометражный фильм:

"365 дней, также известные как год"

"Божественные"

"Братья по оружию"

"Дом"

"Выбор"

"Где ты, Адам?"

"С Украиной в Голливуд"

"Заповедник "Аскания""

"История Зимнего сада"

"Человек с табуретом"

"Малевич"

"Панорама"

"Взгляд из инвалидной коляски"

"Портрет на фоне гор"

"Разделительные Вживую"

"Рубеж. Грубешевская операция"

"Рушковци. Путь Мастера"

"Соловей поет"

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

"Verdict 19"

Короткометражный анимационный фильм:

"Большое светлое будущее"

"Качели"

"Ежик в Африке"

"Казак Варвара и Днепр"

"Любовь"

"Легенда о драконе"

"Лесная песня"

"Город Льва"

"Петровка-реквием"

"Пока не станет черным"

"Помрачение Анны" ("Потьмара Анни")

"Пуповина"

"Рушник"

"Сама себе здесь"

"Соловей"

"Коснуться неба"

"Хосе"

"Царь Плакса и Лоскотон"

"Цирк на проводе"

Полнометражный анимационный фильм:

"Клара и волшебный дракон"