Звезда "1917" Джордж МакКей и Лили-Роуз Депп сыграют главные роли в фильме "Волк"

Дочь одного из самых популярных голливудских актеров Лили-Роуз Депп получила главную роль в британском фильме "Волк" (Wolf). Компанию на съемочной площадке юной актрисе и модели составит звезда фильма "1917" Джордж МакКей.

О том, что режиссер Натали Бьянкери, работавшая над проектом Nocturnal, займется съемкой фильма "Волк" (Wolf) сообщает издание Deadline.

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В кресло продюсера сядет Джесси Фиск. По состоянию на февраль 2020 года фильм находится на ранней стадии разработки, однако уже известно, что шоураннер Натали Бьянкери планирует запустить проект на European Film Market.

По сюжету, события разворачиваются в доме молодых людей, жители которого верят, что они животные. Один из главных персонажей считает себя волком и, несмотря на возражения врача, не может избавиться от своей личной правды.

Как мы отметили выше, главные роли достались модели и актрисе Лили-Роуз Депп и звезде фильма "1917" Джорджу МакКею.